Fuertes críticas al discurso de Guillermo Saccomanno en la Feria del Libro

Después del discurso (“flamígero”, lo calificó una escritora) de Guillermo Saccomanno anoche en la inauguración de la 46ª edición de la Feria del Libro porteña, llovieron críticas por parte de escritores, editores y libreros. Luego del acto en La Rural, un representante de las cámaras del sector editorial dijo a LA NACION que Saccomanno se había querido “hacer el progre, pero publica en multinacionales y pidió cobrar sus honorarios al dólar blue: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, agregó. El autor, que publica en el Grupo Planeta, lanzará en el segundo semestres su nueva novela, Esperar una ola.

“Fue muy interesante lo de Saccomanno ayer -dijo a este diario el escritor Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y secretario de la Fundación El Libro-. Lo primero que pone de manifiesto es la pluralidad que tiene la Feria del Libro. La semana que viene vamos a firmar un acuerdo con Mario Vargas Llosa y el discurso inaugural lo hizo Saccomanno, dos escritores que están en las antípodas del pensamiento ideológico. Eso es lo que tenemos que defender. Hay otro dato importante: su presencia en la inauguración es un aval a la Feria y sus críticas a que la Feria se hace en el predio de La Rural las hizo en La Rural, no en otra tribuna. Está de acuerdo con la Feria ; de otro modo no se hubiese tomado la molestia de venir desde Villa Gesell”.

En opinión de Vaccaro, hubo muchas “banalidades” en el discurso del escritor y sus señalamientos sobre la industria del libro revelan “desconocimiento”. “Es razonable que así sea porque es un escritor”, acotó. “En la FEL y la SADE estamos comprometidos con que no haya IVA para las librerías, con que se derogue un artículo que amenaza la continuidad de la Conabip -remarcó-. Buscó un discurso efectista y simpático; vi a la gente feliz de escucharlo. Es la salsa de la Feria. A nadie se le tiró un sillazo ni se le pegó una trompada; nadie fue abucheado y hasta se dio el gusto de decirle al ministro de Cultura porteño [Enrique Avogadro] lo que quiso. Nos corrió por izquierda”.

En el acto inaugural estuvieron presentes entre otros escritores Ana María Shua, Elsa Osorio, Esther Cross, Gustavo Nielsen, Cecilia Szperling (que consideró la escasa presencia de mujeres y diversidades en el escenario una “machiruleada”), Silvia Hopenhayn, Néstor Tirri, María Rosa Lojo, Jorge Fondebrider, Alicia Genovese, Patricia Sagastizábal y Silvia Plager. “Me pareció desubicado -sostiene Plager sobre el discurso de su colega-. Si lo entrevistaran pidiéndole su opinión sobre la Feria o escribiese una nota al respecto, me parecería acertada cualquier posición ya que la diversidad nos enriquece. Pero si te contratan y te pagan, y apruebo que valoren en todo sentido el trabajo de los escritores, por tu participación en un acto que involucra a todo el sector relacionado con el libro, no es correcto realizar una arenga política. Después de dos años de pandemia, la situación es dramática y atacar a quien te invita es descortés. El público, me incluyo, estaba a la espera de un autor de prestigio que hable desde su arte y defienda a quienes dependemos de toda la cadena de comercialización para publicar”.

Qué vergüenza me da Saccomano hablando “contra el sistema”. Guillermo: ganaste el premio Biblioteca Breve, tus libros se publican en las editoriales más grandes; el “sistema” hizo todo lo que pudo para elevarte a vos, y si ni aun así te fue como esperabas, no es su culpa. — Gonzalo Garcés (@GonzaloGarces5) April 29, 2022

En su muro de Facebook, el librero y editor Fernando Pérez Morales apuntó contra el autor de Cámara Gesell: “Todo bien con el discurso de Saccomanno, pero vuelve a tratar el robo de libros como algo cool, de su adolescencia pícara. Muchos escritores han transformado el robo de libros en una picardía juvenil, un desliz simpático, una pequeña travesura, y los libreros frente a ese discurso tenemos que sonreír y entender que lo hacen de onda”.

El discurso de Guillermo Saccomanno en la Feria del libro es el mejor de todos los que escuche en mi vida. — Osvaldo Quiroga (@osvaldo_quiroga) April 28, 2022

En redes sociales, el discurso generó reacciones de todo tipo. En diálogo con LA NACION, el autor de Soy la peste reveló cuánto había cobrado por las palabras inaugurales: “Me pagaron $ 250.000 -dijo Saccomanno-. No me preocupa que se sepa porque aprendí de Andrés Rivera que esto hay que decirlo, por ejemplo, cuánto gana uno con un subsidio municipal. Estas cosas hay que decirlas”.