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Mariano Holot
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Esta fotografía muestra cigüeñas blancas en sus nidos sobre los pilares de hormigón de un edificio en construcción en las afueras de Novi Sad, Serbia, el 8 de agosto de 2026. Según la Sociedad Serbia para la Protección y el Estudio de las Aves, este lugar alberga la mayor colonia urbana de cigüeñas blancas de los Balcanes y la segunda mayor de Europa. (Foto de Nenad MIHAJLOVIC / AFP)
Esta fotografía muestra cigüeñas blancas en sus nidos sobre los pilares de hormigón de un edificio en construcción en las afueras de Novi Sad, Serbia, el 8 de agosto de 2026. Según la Sociedad Serbia para la Protección y el Estudio de las Aves, este lugar alberga la mayor colonia urbana de cigüeñas blancas de los Balcanes y la segunda mayor de Europa. (Foto de Nenad MIHAJLOVIC / AFP)NENAD MIHAJLOVIC - AFP

Novi Sad, Serbia.- Es un tópico de la ciencia ficción imaginar futuros en los cuales la humanidad se desarrolla hasta alcanzar una suerte de “edad dorada” en que deja atrás sus conflictos y carencias. También anticipar un porvenir en el que la autodestrucción o la extinción por causas naturales asoman inevitables. ¿Cómo sería el mundo sin humanos? ¿Quedarían rastros de lo que alguna vez fue, como los que se ven en sitios como México, Perú y hasta Inglaterra, cuyo monumento megalítico en Stonehenge podría prefigurar la imagen que vemos aquí? Se trata de los restos de una obra arquitectónica abandonada, que fueron tomados por cigüeñas para hacer nidos, en lo que devino la segunda mayor colonia de cigüeñas de Europa. Puede pensarse como una ventana hacia un futuro posible, en el que la naturaleza vuelva a imponerse sobre las ruinas de lo que alguna vez fue dominio humano.

Por Mariano Holot
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