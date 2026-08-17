LA NACION

Geografías imposibles

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
Andy Wong - AP

A comienzos de este año se realizó, en París, la primera gran retrospectiva del dibujante y grabador neerlandés M.C. Escher (1898-1972). “No es reconocido en general por los grandes museos de arte moderno porque fue grabador, trabajó en blanco y negro y no era pintor”, explicó a un medio suizo Jean-Hubert Martin, curador de la muestra. “Pero, al mismo tiempo, sus imágenes han tenido tal difusión que se ha convertido en un artista muy popular”, agregó. Las pruebas están a mano: solo hay que pensar en la infinidad de veces, a lo largo de nuestras vidas, que hemos visto –y comprado– agendas, postales o afiches ilustrados con las intrincadas arquitecturas que Escher plasmaba en sus grabados. ¿Tendrá en China la misma popularidad? Si así fuera, la mujer de la foto, que visita una librería de Pekín, podría sentirse inmersa en una de aquellas geografías imposibles.

Por Diana Fernández Irusta
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. "Pagó un precio por sus posiciones sobre el peronismo”
    1

    Nicolás Freibrun: “Borges pagó cierto precio por sus posiciones acerca del peronismo”

  2. Futuro
    2

    Futuro

  3. La primera autora uruguaya en recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda
    3

    Circe Maia, la primera autora uruguaya en recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda

  4. Una intervención en la costa del Mar Jónico enfrenta a dos cazadores prehistóricos con una plataforma petrolífera
    4

    Una intervención en una idílica playa enfrenta a dos cazadores prehistóricos con una plataforma petrolífera