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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 1 al 7 de octubre en Buenos Aires
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LA NACION
- Mes del diseño y la arquitectura. En el marco de este programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad, un servicio gratuito de combis conectará diferentes sedes y propuestas del circuito. Entre ellas, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Moderno, dos de las sedes de actividades de la Bienal de Arquitectura; la Plaza San Martín, donde se desarrollarán propuestas vinculadas a Open House, y el Palacio Molina, que aloja desde hoy hasta el 1 de noviembre Casa FOA. El martes a las 18 se inaugurará Bustillo 1929-1939. Tiempos de modernidad, muestra curada por Marcelo Nougués en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831), con entrada gratis.
- Festival de Literatura. Hasta el domingo tiene lugar una nueva edición del Filba. Con Emmanuel Carrère y Claire Keegan como invitados destacados, el festival propone lecturas, debates, catas de libros, conferencias y talleres. Programa en este enlace.
- Encuentros en La Boca. Hoy a las 15, en Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929), habrá una visita guiada por la exhibición Thomas Demand: el tartamudeo de la historia y luego una charla en el auditorio, a cargo de Verónica Tell. (Sin costo adicional a la entrada, con inscripción previa. El sábado a las 15, en el marco de la muestra Lana negra, de Laura Ferro en Fundación Larivière (Caboto 564), la artista coordinará el sábado un taller de fieltro junto a su colega Tamara Burlando (entrada: $10.000). Y el mismo día, de 15 a 19, como parte de la exposición Boca de Gaspar Acebo, el Museo Marco (Almirante Brown 1031) será el escenario de una tarde gratuita de tango y milonga.
- Jornada en el Museo Mitre. Hoy y mañana, de 10.30 a 16.30, se realizará la Tercera Jornada de Capacitación Museológica organizada por esta institución. Bajo el título “Habitar los espacios: desafíos y contrastes entre casas museos y museos unipersonales”, se abordarán las tensiones entre la preservación de la memoria íntima, la gestión del espacio patrimonial y las nuevas demandas del público contemporáneo. En San Martín 336, gratis con inscripción previa.
- Inauguración. Hoy a las 18.30, Rosario Briones inaugurará Éclat, su primera exposición individual en la galería Otto (Paraná 1158). Con curaduría de Ale Roux, propone un recorrido por una práctica pictórica que une el agua, el pigmento y el movimiento corporal.
- Libros en el Ecoparque. La primera edición de la Fiera del Libro, con cien expositores al aire libre y 14 actividades durante tres días, desde el viernes 2 al domingo 4 de octubre, de 11 a 18, se realiza en el Ecoparque (Av. Santa Fe y Sarmiento). Entrada gratuita para residentes de la Ciudad de Buenos Aires, menores de 12 años, jubilados, pensionados, mayores de 65 y personas con discapacidad. Entrada general: $11.325.
- Leer y Comer. El sábado y el domingo, en Chacarita (Concepción Arenal y Warnes), tendrá lugar la 19.ª edición de Leer y Comer, la feria de literatura y gastronomía. Con entrada gratuita, este año plantea un nuevo eje dedicado al bienestar, los hábitos, la longevidad y la calidad de vida. La programación incluirá presentaciones y firmas de libros, conversaciones, gastronomía, experiencias, catas de vino y música, con propuestas para distintas edades.
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