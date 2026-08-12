Guía de recomendados para el Día del Niño: historias para asombrarse, jugar y hacerse preguntas

Llega un nuevo Día del Niño y, como siempre, la literatura infantil ofrece verdaderos tesoros ilustrados, historias breves y libros para intervenir que invitan a compartir un tiempo de desconexión en familia. Con opciones que van desde los $12.000 hasta los $47.000, una guía de títulos destacados para distintas edades y estilos

Primeros lectores y pequeños exploradores

Cuando nacen las palabras, de Margarita Mainé y Magalí Mansilla (Destino; $26.900). Un homenaje sensible a los primeros destellos del lenguaje desde el vientre materno. Ideal para acunar y leer a upa a los más chicos.

Los Quienqué y una caperucita amarilla con bandas reflectantes para que la veamos de noche, de Olivier Tallec y Laurent Rivelaygue (Siglo XXI; $17.500). El último lanzamiento de la colección Los Quienqué formado hasta ahora por un trío de libros dinámicos y humorísticos con estética de cómic. Una disparatada historia con una Caperucita amarilla, pensada para leer a oscuras. Los otros dos álbums que forman el combo son A descubrir con los Quienqué ¿Dónde? y ¿Quién?

Crece la oferta de libros de cartoné para los más chiquitos

Hansel y Gretel, de Anthony Browne (Fondo de Cultura Económica; $12.000, precio especial por Día del Niño). El clásico de los hermanos Grimm bajo la mirada visual, moderna y surrealista del célebre ilustrador británico.

El circo de Joaquín, de Pablo Bernasconi (La Brujita de Papel; $21.600). Una función delirante creada con tuercas, cajas y zapatos que amplía el universo de la entrañable serie El zoo de Joaquín.

Universos poéticos

12 casas (Destino; $26.900). Lo más reciente de Bernasconi para los más chicos: un recorrido visual en doce versos y construcciones fantásticas que exploran texturas, sentidos y geografías imaginarias.

"Para mover el Mundo", de Bernasconi, en una súper promo de $12.000

Para mover el mundo, de Bernasconi (Fondo de Cultura Económica; $12.000, precio especial por Día del Niño). Un libro álbum diseñado como un manual de uso poético para habitar el planeta y recordar la importancia de la construcción comunitaria.

Donde viven las formas, de Angelina Montero (Periplo, $24.000). Una exploración sensible sobre lo intangible que invita a preguntarse qué forma adopta un silencio o un recuerdo.

"Donde viven las formas", de Angelina Montero (Periplo)

Mil haikus, de Salvador Biedma y Japo Yamasato (Libro Silvestre; $32.000). Un libro objeto interactivo con páginas cortadas en franjas que permite combinar versos e imágenes para crear más de mil poemas breves.

Grandes preguntas

Empezar de nuevo, de Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica; $47.000,). Un viaje visual y filosófico desde el descubrimiento del fuego hasta el acelerado mundo contemporáneo. Pensado para lectores de 6 a 99 años, incluye un ensayo final del autor sobre la historia humana.

Oliver Jeffers con la edición en inglés de "Empezar de nuevo" Andrew Francis Wallace - Toronto Star

Esta historia no es sobre un gatito, de Randall de Sève y Carson Ellis (Niño; $29.000). Un álbum enfocado en cómo la empatía y la solidaridad transforman a un vecindario entero cuando se unen por una causa común.

Metamorfosis, de Yael Frankel (Limonero, $26.000). La autora e ilustradora explora el poder transformador de los libros a través de un divertido encuentro entre dos nadadoras y sus ideas sobre las “historias inverosímiles”.

La niña que no sabía dibujar, de Anne Goscinny y Emmanuel Guibert (Libros del Zorzal, $19.900). Un bello manifiesto sobre el derecho a expresar las emociones por vías alternativas frente a las expectativas del mundo adulto.

"La Bruja Lechuza", de Myriam Dahman, Nicolas Digard y Júlia Sardà (Pípala)

La Bruja Lechuza, de Myriam Dahman, Nicolas Digard y Júlia Sardà (Pípala, $33.500). Un relato de marcada potencia poética con ilustraciones deslumbrantes que aborda la empatía y la valentía en el mar.

Tomás tiene un reloj, de Carla Orsini (Capicúa; $23.000). Un cuento ilustrado que narra la historia de un nene que experimenta el crecimiento a su propio ritmo. A través de la metáfora de un reloj interno, el relato describe cómo el protagonista aprende a hablar y leer y logra autonomía cuando se siente preparado. La autora, la pediatra Carla Orsini, es mamá de seis hijos y es médica pediatra egresada de la UBA con diploma de honor.

Bitácoras, celulares y rock

Diario de viaje de la doctora Brenda Twiller y la leyenda del Lirolay (Diego Pun; $46.000,). Con estética de libreta de campo de 1927, incluye sobres, estampillas, hojas secas y un cuaderno artesanal con la clásica leyenda.

"Diario de viaje de la doctora Brenda Twiller" trae otro librito con la leyenda del Lirolay

Influencio versus FOMO. Mi primer celular, de Melina Knoll y Mey (Pequeño Editor, $25.000). Una novela narrada con recursos de la historieta que acompaña la llegada del primer teléfono en la preadolescencia. La trama contrapone la educación digital con el miedo a quedar fuera de las redes.

Hecha de libros, de Casey (V&R Editoras; $38.000). Novela ilustrada ambientada en una biblioteca como espacio de sanación para adolescentes atravesados por pérdidas familiares.

Animales de Rock, de Mario Rossini, con ilustraciones de Mavela. Una colección transgeneracional que recorre las vidas de íconos de la música argentina como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati representados con figuras de animales. Los libros traen códigos QR en las páginas para que los chicos escaneen las ilustraciones y escuchen las canciones mientras leen. Es una edición independiente que ofrece por el Día del Niño un descuento del 15%. Así, cada libro cuesta $27.200. Sin promo, cuestan $30.000 cada uno en la tienda online www.animalesdelrock.com

Historietas

Otto y Vera 7. Mudanzas, de Andrés Rapoport y Krysthopher Wodds (Ralenti; $19.800). Una nueva entrega de la saga de historietas protagonizada por dos amigos muy distintos que emprenden grandes aventuras.

Batu, de Tute (Planeta; $13.900). Relanzamiento de la tira protagonizada por Batu, Tútum y Boris. En el tomo 2, los amigos quieren demostrar que la imaginación puede ser cualquier cosa menos aburrida.

Bonus track

Experiencia en vivo para el lunes feriado

Para quienes busquen una actividad cultural para compartir en familia, el ciclo Gente x Gente de Arthaus presentará el lunes 17 (feriado), a las 16, Sara vive de viaje, una lectura interpretada de los cuentos infantiles de Sara Gallardo: Los dos amigos, Las siete puertas y Teo y la TV, publicados por el sello Istmo de la editorial Fiordo.

Tres cuentos infantiles de Sara Gallardo, publicados por el sello Istmo de editorial Fiordo

El encuentro contará con música en vivo de Amelia Bronf, interpretación a cargo de Carolina y Felipe Saade, y un taller de dibujo coordinado por el ilustrador Nicolás Castelo. ¿Dónde? En la terraza de Arthaus (Bartolomé Mitre 434. La entrada cuesta $15.000 y se consigue en Alternativa Teatral.

Los libros cuestan $26.000 (Teo y la TV, ilustrado por Nicolás Castelo) y Los dos amigos (ilustrado por Chiara Armellini) y $27.000, (Las siete puertas, con ilustraciones de Ana Sanfelippo).