Hágalo usted mismo: pelotas y camisetas personalizadas para sumarse al Mundial

“Las entradas para el taller se agotaron en 48 horas. Ahora podés fabricar tu propia pelota de fútbol en casa”, aclara el mensaje del sitio de Sudestada, estudio multidisciplinario fundado en Nueva York por la argentina Gimena Garmendia. La iniciativa forma parte de Objetos en juego, exposición colectiva que “aborda el fútbol no como un deporte de equipo, sino como un lenguaje cultural” al reunir en Brooklyn piezas de artistas y diseñadoras que trabajan con textiles, escultura, fotografía, instalación y moda.

Malena Guerrieri y sus creaciones Gentileza Sudestada

Casi todas las participantes son argentinas y una de ellas, Malena Guerrieri, tuvo una idea que resultó “un golazo”: con restos de cuero archivados procedentes de la fábrica de su familia en la Argentina, en una amplia gama de colores y texturas, recreó la pelota a través de un proceso tradicional de costura a mano. De esta manera, no sólo transformó restos industriales en piezas únicas, si no que viajo a Nueva York y lideró un taller para enseñarles a otros otros a hacer lo mismo. En dos días, convocó a casi medio centenar de personas.

El poncho tejido por Lucrecia Lionti, exhibido en Nueva York Gentileza Sudestada/Pablo Arguelles

“Estamos súper impactados con la respuesta que estamos teniendo con los kits: lanzamos una edición limitada la semana pasada y ya se vendieron unos cincuenta”, dijo a LA NACION Garmendia al referirse al conjunto de materiales con envío gratuito en Estados Unidos y la Argentina, con instructivos que permiten hacer una pelota en el hogar.

Pelota de fútbol de tetillas masculinas creada por Nicola Costantino Gentileza Casa Daros

Así como a principios de este milenio Nicola Costantino realizó pelotas que simulaban haber sido hechas con tetillas masculinas, como parte de su serie Peletería humana, cualquiera puede ahora crear la propia con una combinación de colores y texturas animal print. Ese es uno de los modelos creados por Guerrieri para la muestra, donde también se exhibe por ejemplo un poncho tejido por Lucrecia Lionti con dos agujas y lana rústica del norte argentino.

“Los objetos familiares se alejan de su funcionalidad cotidiana para convertirse en superficies para contar historias, reinventarse e intercambiar –explica Garmendia, curadora de la exposición-. Aquí, el juego no funciona como entretenimiento, sino como un modo de crear, probar y reimaginar”.

Con ese mismo espíritu, Martín Churba y Mercedes Martínez Sobrado, de @12narecicla, impulsan un taller en Acassuso para “reconstruir el símbolo” de la camiseta de fútbol. Lo presentan como una jornada para “desarmarla, intervenirla, coserla, fusionarla y volver a construir una forma propia de vestir lo que nos une”. Y para que, además de ser camiseta, cada prenda se convierta en “cuerpo, bandera, memoria, juego, costura, oficio y transformación”.