Quién es Usha Chilukuri, la esposa de J.D. Vance: es hija de inmigrantes y estudió en Yale

El senador por Ohio, James David (J.D.) Vance fue anunciado este lunes por el candidato republicano, Donald Trump, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. El nombramiento no solo ha puesto al legislador en la mira de todos, sino también a su familia, especialmente a su esposa Usha Chilukuri, quien es hija de inmigrantes, estudió en Yale y es abogada.

Según las memorias del senador, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (Elegía Campesina: una memoria de una familia y una cultura en crisis), su pareja ha tenido una gran influencia en él, sobre todo en la tarea de convertirse en el hombre que es hoy. Ellos se conocieron cuando ambos eran estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.

El ahora compañero de fórmula de Donald Trump, se casó con su esposa en el 2014; tienen tres hijos Facebook JD Vance

La conexión de J.D. Vance y Usha Chilukuri

“Usha era como mi guía espiritual en Yale”, escribió el ahora candidato republicano a la vicepresidencia. “Ella entendía instintivamente las preguntas que yo ni siquiera sabía cómo hacer y siempre me animaba a buscar oportunidades que no sabía que existían”, se lee en el libro que luego se convirtió en una película para Netflix.

En la publicación también destaca que, cuando se enteró de que Usha Chilukuri estaba soltera, la invitó a salir. Después de una única cita, Vance sabía que estaba enamorado. Finalmente, se casaron en una ceremonia interreligiosa en el estado de Kentucky, en 2014, ya que la familia de ella es hindú. Tienen tres hijos: Ewan, de seis años; Vivek, de cuatro; y Mirabel, de dos.

J.D. Vance y su esposa Usha Chilukuri tienen tres hijos Facebook JD Vance

Quién es Usha Chilukuri, la esposa de J.D. Vance

Ahora que J.D. Vance es el candidato republicano a vicepresidente, Usha Chilukuri, de 38 años, podría convertirse en la segunda dama de Estados Unidos. En este contexto, muchos se preguntan quién es esta mujer, que hasta hace pocos días pocos conocían. Ella es hija de inmigrantes indios, que fueron profesores. Nació en San Diego, California, y antes de asistir a la Facultad de Derecho, se graduó como licenciada en Historia.

De acuerdo con su página de LinkedIn, también fue becaria del programa Gates en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo un Master of Philosophy (MPhil) en historia moderna temprana. En cuanto a su perfil profesional, es una litigante. Trabajó como asistente legal del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, así como también del juez Brett Kavanaugh, cuando él era magistrado federal.

Ahora su esposo es el candidato republicano a la vicepresidencia de EE.UU. X (antes Twitter) @JDVance1

En 2015, comenzó como asociada en Munger, Tolles & Olson, un bufete de abogados con oficinas en Los Ángeles, San Francisco y Washington DC. Continuó con su empleo en el despacho y según, una versión archivada de su biografía de empleada, publicada por CNN, se ocupó de “complejos litigios civiles y apelaciones” en sectores que incluían “educación superior, gobierno local, entretenimiento y tecnología, incluidos semiconductores”.

El medio también dio a conocer que el despacho anunció este lunes, mismo día en que Trump anunció el nombramiento de su esposo, que ella había renunciado a su puesto. “Usha nos ha comunicado que ha decidido abandonar la firma. Ha sido una excelente abogada y colega, y le agradecemos sus años de trabajo y le deseamos lo mejor en su futura carrera”, dice parte del comunicado.

