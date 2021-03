Historias para reírse del miedo

Poemas que se leen a la luz de la luna

Sombras que asustan en la noche; una criatura sin oídos con ojos “llenos de preguntas”; una sanguijuela curiosa y entrometida; un esqueleto fresco que sonríe aunque no tiene boca: son algunos de los extraños personajes que habitan los poemas oscuros de Victoria Bayona, ideales para preadolescentes. Las ilustraciones de Juan Chavetta aportan un haz de luz y algún que otro reflejo de color al clima sombrío de los versos. Al final, una canción disparatada con un monstruo inclasificable que devora todo. Otro libro del género de la misma autora es Fantasía y terror en Cuerno callado, una novela para lectores avanzados recomendada por Pablo De Santis y también editada por Gerbera.

20 poemas de terror y una canción disparatada. Victoria Bayona y Juan Chavetta. Editorial Gerbera

Chicos amantes de cuentos terroríficos

Una historia de terror también ilustrada por Juan Chavetta (autor de la saga monstruosa infantil Puro Pelo) que presenta varios relatos “espantosos para noches de brujas, campamentos y piyamadas”. Con el cementerio como escenario y punto de encuentro de un grupo de chicos amantes de los cuentos terroríficos, el relato está habitado por “extrañas criaturas” que inquietan a Ignacio, testigo y protagonista. No se puede contar mucho más para no revelar datos fundamentales de la trama ni arruinar la sorpresa del final. De la serie Negrita de Quipu, recomendado para lectores no impresionables, a partir de 7 u 8 años.

Extrañas criaturas. Mariela Slosse. Editorial Quipu

Aventuras al ritmo del misterio

La reciente novela infantil de Nicolás Schuff, autor de Las interrupciones, entre otros libros geniales para chicos, combina misterio, aventuras, humor, una historia de amor y recetas de cocina. Es de esos libros que fascinan y uno no puede soltar hasta terminar tenga la edad que tenga. Está protagonizado por Mei y Ángel y es la primera entrega de una serie de intrigas y suspenso que deberá resolver el dúo “Los estrambóticos”: mientras buscan al ladrón del clarinete de una amiga, descubren una historia familiar cargada de secretos. La segunda parte, que saldrá en los próximos meses, ya tiene título: El secreto de la turmalina. No se la pierdan.

Los estrambóticos. Música para detectives. Nicolás Schuff y Jimena Tello. Editorial Ralenti

Una saga entretenida y tenebrosa

Una saga con cuatro títulos (“Moritz y su abuelo Arcano”, “Los niños en las paredes”, “Angélica y sus hermanas” y “La chica en el jardín”) que ofrece diversos modos de lectura: el tradicional (por el orden de los tomos); centrándose en la historia de Moritz y su abuelo al saltear los relatos incluidos en cada episodio; o leyendo en cualquier orden las historias tenebrosas incluidas en la trama. Todas conducen al mismo camino. Para los fanáticos de la historieta vienen dos adaptaciones creadas por los mismos autores que se disfrutan de manera independiente: “Noche de terror en la ciudad” y “Una puerta llena de misterios”.

Historias entre tumbas. Luciano Saracino y Gustavo Mazali. Editorial Riderchail