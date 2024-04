Feriado en la Feria: bookfluencers, Rolón presenta el best seller del año y comienza el Diálogo de Escritores de Argentina

Escuchar

Este 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, algunos se despertarán temprano para viajar rumbo a La Rural. Por la conmemoración, muchos lugares de esparcimiento públicos y privados permanecerán cerrados, a diferencia de la Feria del Libro, donde se espera que la concurrencia repunte. La entrada cuesta $ 5000 y, además de recorrer y comprar libros, la programación permite “internarse” en las salas hasta el anochecer. Desde la Fundación El Libro (FEL) informaron que la primera jornada de entrada libre, a partir de las 20, había funcionado bien, aunque “sin desbordar”.

Esta semana se implementó el ingreso gratis del público a partir de las 20, de lunes a jueves, excepto el 1° de mayo Mariana Roveda

A las 13.30 comienza el 8° Encuentro Internacional de Bookfluencers, donde Guada Casta, Ponja Goya, Male Peña, Ayelén Vegagil Espósito y Cris Alemany debatirán sobre la evolución de la literatura juvenil, uno de los “motores” de la Feria desde hace más de una década. La cita es en Pabellón Blanco; a las 17, se muda al “firmódromo”.

Pese a la crisis, los jóvenes no sacan el pie del plato de la Feria del Libro Santiago Filipuzzi

“Este año la Movida Juvenil cumple diez años y lo celebra con múltiples propuestas -dice la especialista en literatura juvenil Cris Alemany-. Un hito será el Encuentro Internacional de Bookfluencers que tendrá lugar de 13.30 a 17 en la sala unificada del primer piso en el Pabellón Blanco y que luego se trasladará al firmódromo con una firma multitudinaria de autores juveniles, bookfluencers y autopublicados. Las visitas de este año son Iria y Selene, las escritoras que vienen desde España, y la booktoker del momento, la mexicana Ale, de diecinueve años, especializada en libros sáficos. El despliegue de la Movida y del Encuentro ha sido más fuerte que nunca, con 71 invitados que se presentan en trece actividades”. El cierre será el domingo 12 de mayo con tres “platos fuertes”: La Llorería (sobre libros y penas de amor), The Book Eras Tour (sobre libros y Taylor Swift) y a las 21 una fiesta para los jóvenes lectores en Zona Futuro.

Best seller: "La felicidad" vendió 150.000 ejemplares desde su lanzamiento

A las 16, varios autores del catálogo del Grupo Planeta presentarán sus novedades. Tamara Tenenbaum conversará sobre su nueva novela, La última actriz (Seix Barral), con Marina Mariasch en la Sala Rodolfo Walsh, en el Pabellón Amarillo. Pedro Saborido y Miguel Rep hablarán de Una historia del amor (Planeta), cuarto volumen de historias de Saborido, y Messi nacido extraterrestre (Planeta), de Rep, en la Sala Carlos Gorostiza del Pabellón Amarillo.

El autor del best seller del año, el psicoanalista y escritor Gabriel Rolón se referirá a La felicidad, más allá de la ilusión (Planeta), que ya lleva vendidos más de 150.000 ejemplares solo en el país (también se publicó en América Latina y España), en la Sala José Hernández del Pabellón Rojo.

En el stand Orgullo y Prejuicio, se presenta Putiverso. Mundos maricas de la poesía argentina en democracia (Ojo de Loca), compilado por Enzo Cárcano y Jorge Luis Peralta. Cinco poetas incluidos en la antología harán lecturas performáticas: Pablo Romero, Ferny Kosiak, Fran Bariffi, Wachi Molina y Víctor Aybar. El volumen reúne poemas de autores nacidos después de 1983. Presentan Cárcano y Nicolás Colfer.

Para leer en el presente: escritos sobre el feminismo de María Elena Walsh Sara Facio

Otra apuesta “revolucionaria” del 1° de mayo es la presentación de El feminismo, de María Elena Walsh (Alfaguara), con las escritoras Claudia Piñeiro y Dolores Reyes, la investigadora Graciela García Romero (integrante de la Fundación María Elena Walsh), la actriz Victoria Carreras (que leerá algunos textos) y la cantante Sandra Mihanovich, que interpretará temas de la querida artista y escritora. Todo en la Sala Julio Cortázar, del Pabellón Amarillo, a partir de las 17.30, acaso para ver a través de otro cristal el presente. En el stand de Random House firmarán ejemplares Jimena La Torre, Verónica Zucatzer, Natalia Moret, Mariano Margarit, Nicolás Schuff y Federico Di Pila, entre otros.

A la misma hora, las escritoras Natalia Neo Poblet y Laura Galarza recomiendan literatura y novedades editoriales para adultos en la Sala Alejandra Pizarnik del Pabellón Amarillo. Ambas coordinan el programa literario de YouTube La Solapa. Y a las 19.30 hay que darse una vuelta por la Sala José Hernández, donde se celebra el Día de Armenia.

Diálogo de Escritoras y Escritores: política y nuevas masculinidades en tiempos de Milei

Con una entrevista a Leila Guerriero comienza la décima edición de uno de los ciclos literarios más convocantes de la Feria: el Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina, que se extiende hasta el viernes. La coordinación está a cargo de la periodista Verónica Abdala y participan, entre otros, Clara Obligado, Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, Paula Pérez Alonso, Gloria Peirano, Mariana Travacio, Guillermo Martínez, Federico Jeanmaire, Alejandra Kamiya, Claudia Aboaf y Claudio Zeiger.

Mariana Travacio, Federico Jeanmaire, Guillermo Martìenz y Leila Guerriero

“Analizaremos las tendencias actuales del campo literario y celebraremos la literatura de ficción y no ficción como esa fuerza capaz de permitirnos asomar a infinitas vidas en una -dice Abdala a LA NACION-. Imaginarnos en el lugar de otro y convertir esa distancia en una experiencia íntima y emocional es lo que nos permite comprender cabalmente una experiencia y salir transformados. La lectura nos propone este fabuloso ejercicio de empatía”. El contexto sociopolítico y el impacto de las medidas del Gobierno en el ámbito cultural no estarán ausentes del debate

La apertura del ciclo con Guerriero es, para la coordinadora del ciclo, “casi un acto de justicia, para darle al periodismo narrativo y la no ficción, el definitivo reconocimiento que merece como género literario, y porque sus libros y sus crónicas generan conmoción: no por nada es considerada una de las grandes narradoras del continente”. Guerriero acaba de lanzar el escalofriante reportaje narrativo La llamada. “Como bien señaló Pedro Mairal, a Guerriero no se le escapa nada: lo saben quienes leyeron sus textos, sus perfiles, sus crónicas magistrales, en los que combina una inusitada capacidad de observación, una prosa de una precisión indudable y la sensibilidad para reconocer el potencial narrativo de hechos o situaciones que a muchos otros les pasan desapercibidas”, concluye. Se hablará sobre el cultivo de la “mirada propia”, la capacidad de observación, la historia personal de la autora, su método de trabajo y las “claves” del género.

La primera mesa del jueves, “¿Ya no hay hombres o ya no queremos hombres? El dilema de las nuevas masculinidades”, está integrada exclusivamente por varones, entre ellos, Enzo Maqueira. “Es una mesa pensada para que los varones nos pensemos en esta sociedad atravesada por los feminismos y, en los últimos tiempos, por la reacción a los feminismos, conservadora y machista; para preguntarnos cuáles son los privilegios que tenemos como varones y también los costos, qué nos cobra el patriarcado para sostener esos privilegios”, dice el autor de Higiene sexual del soltero (Tusquets). También participan Jeanmaire, el investigador Luciano Fabbri y el ensayista Gonzalo Aguilar, autor de ¿Qué es más macho? (Fondo de Cultura Económica).

Elsa Drucaroff participará del debate de cierre del jueves, sobre la “insistencia” de lo política en la ficción. “Así como no te sacás el cuerpo ni el sexo ni el género ni tu clase social cuando escribís, tampoco te sacás tus posiciones y compromisos políticos -asegura la autora-. Y si lo político te importa, como es mi caso, eso aparece como parte estructurante de lo que querés decirle al mundo, te lo propongas o no. Es legítimo que aparezca, si realmente está ahí porque es parte real de eso que querés decirle al mundo cuando escribís. Pero eso no define el valor ni la fuerza de tu obra. No son tus certezas las que te hacen una buena escritora, son tus preguntas, y esas no las hacés solo por tus convicciones o compromisos políticos. Las hacés a veces a pesar de ellos”.

Flavio Lo Presti también dará claves, aunque para escribir cuentos, el viernes a las 19. “Supongo que, en mi caso, haré el truco de fingir que no puedo dar consejos y terminaré hablando de lo que algunas personas consideran un oficio y yo ya a esta altura veo casi como un defecto de carácter, una compulsión episódica, obediente de una frecuencia a la que no le encuentro el ritmo -dice a LA NACION el ganador del Premio Internacional de Cuentos Victoria Ocampo-. Creo que es todo lo que puedo decir, y creo que Verónica, que me convoca, me sugeriría que no sea tan negativo. Vamos a hablar de los vaivenes del oficio”.

