Houellebecq, Ishiguro y Vargas Llosa mueren en las fake news: ¿quién es el asesino de los escritores célebres que anoche mató a Murakami?

Al algoritmo de Twitter la muerte y el engaño le sientan bien. En los últimos meses, en cuentas de esa red social, se anunció desafortunadamente la muerte de escritores célebres, entre ellos, dos Nobel de Literatura: el británico Kazuo Ishiguro y el peruano Mario Vargas Llosa. Anoche -como ya había pasado en 2016- el japonés Haruki Murakami también murió en las fake news, según el tuit de una cuenta no oficial del sello británico Vintage Books. Instantáneamente, decenas de usuarios comenzaron a lamentar el fallecimiento del autor de Kafka en la orilla mientras otros ya habituados al fraude literario se preguntaban si la información sería verdadera. El tuit fue eliminado minutos después; hoy ya ni siquiera la cuenta falsa de la editorial existe. Y una hipotética fundación llamada Cascadas Japón, de Chile, que arroba a la embajada de Japón en el país vecino, notificó que la información era falsa y que Murakami visitará Chile en el segundo semestre, lo que tranquilizó en primera instancia a los lectores. Sin embargo, tampoco esto último es cierto.

🔴ACLARACIÓN🔴

La Fundación Cascadas Japón y la @JapanEmb_Chile aclaran a la comunidad que la información que circula sobre el fallecimiento del escritor Haruki Murakami es falsa y las fechas de su visita a nuestro país y al Centro Cultural Cascadas Japón se mantienen. 🇨🇱🇯🇵❤️ pic.twitter.com/U3IMehqnML — CASCADAS JAPÓN un solo corazón 🇨🇱🇯🇵❤️ (@CascadasUn) June 7, 2022

A mediados de mayo, por medio de otra cuenta falsa de Alfaguara y en unos pocos caracteres se había asesinado a Vargas Llosa (igual que en 2016). Y a finales de marzo, siempre alrededor de las 20 (hora local) una cuenta no oficial de Ediciones Flammarion, de Francia, comunicó el deceso de Michel Houllebecq, el segundo en menos de un año: en agosto de 2021 Flammarion había tenido que salir a desmentir la fúnebre fake news. En ocasiones, en la misma cuenta se anuncia que muerte es falsa.

La persona a la que se le atribuyen estas bromas pesadas en las redes es el italiano Tomasso Debenedetti (Roma, 1969), “ejecutor” de celebridades literarias y no literarias. En su lista de víctimas figuran Isabel Allende, John Grisham, Hugo Chávez, el Dalai Lama, Pedro Almodóvar y el expapa Benedicto XVI. También se le imputan largas entrevistas falsas, aunque verosímiles, a escritores internacionales que durante diez años fueron publicadas en medios italianos. Sus reportajes imaginarios que más trascendieron son, entre otros, a Derek Walcott, Mijail Gorbachov, Manuel Vázquez Montalbán, Noam Chomsky y Philip Roth, que salió a desmentir la veracidad de las frases que se le atribuían (algunas con críticas al entonces presidente estadounidense Barack Obama).

Tommaso Debenedetti, a la pesca de incautos en Twitter twitter @TommasoDeBenede

Debenedetti -hijo de periodistas- también creó páginas de Facebook de escritores como Umberto Eco y Andrea Camilleri. En 2011, en la falsa página de Vargas Llosa en esa red social (que tenía un correo electrónico hilarante: allendeisabel42@gmail.com) puso en boca del escritor comentarios ácidos sobre los organizadores de la Feria del Libro de Buenos Aires y el gobierno de Cristina Kirchner. En el muro había mensajes de personas reales que habían aceptado la amistad falsa del peruano, entre ellos, una falsa Almudena Grandes que había posteado: “¡Mario, luchamos todos por la cultura, por los libros, por la libertad y por los argentinos! El 20 de abril, a la inauguración de la Feria del Libro, estaremos juntos, en Buenos Aires!”. Al ser consultado, el verdadero Vargas Llosa declaró: “Ni conozco Facebook, ni lo practico, ni lo haré nunca. Yo no he contestado a nadie vía Facebook. Todo lo que se me atribuye por ese medio es obra de impostores y es falso”.

En una entrevista de 2012 con The Guardian, Debenedetti reveló que con su “guerrilla” de falsas noticias pretendía denunciar la falta de credibilidad de internet y de los medios que no chequean la información y confían a ciegas en cualquier fuente, en aras de dar una primicia. También indicó que la “suplantación de identidad” (en algunos casos, de identidad corporativa) era un tema clásico de la literatura, como bien saben los lectores de El conde de Montecristo y Don Gil de las Calzas Verdes.

Para rizar aún más el rulo, otro usuario de Twitter había informado el 22 de marzo pasado que Debenedetti había fallecido en Roma, víctima del Covid. “Acabo de enterarme por un amigo en Roma que el oscuro pero brillante novelista, Tomasso Debenedetti, murió después de una batalla contra el Covid. Ninguna de sus novelas está disponible en inglés y, por lo tanto, se ha visto privado de popularidad en el mundo anglófono. DEP (1969-2022)”, se leía en el tuit de @RustumKozain. No obstante, su muerte no fue confirmada y no se conocen novelas del italiano en ningún idioma. Además, si Debenedetti falleció meses atrás, ¿quién mató este martes a Murakami? El mundo de las redes sociales crea su propia tradición narrativa.