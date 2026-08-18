Kandahar, Afganistán.– En esta aula pequeña, las niñas afganas, prolijamente sentadas una junta a la otra, leen libros que aparentan ser distintos, pero solo se trata de diferentes ediciones del Corán. La joven que está de pie se alza por sobre el resto y tal vez sea la que guía la lectura. Esta imagen sería impensable si se tratara de adolescentes. En 2022, un año después de que los talibanes tomaron el control de Afganistán, prohibieron el acceso a la educación secundaria y universitaria de todas las mujeres. Esta medida, que dijeron que sería temporaria, ya lleva casi cinco años de vigencia, a pesar de que las Naciones Unidas y la Unesco han hecho un llamado para que se reincorpore a las mujeres al sistema educativo. Sin embargo, según su interpretación de la ley islámica, los talibanes consideran que respetan sus derechos. Inhumana exégesis de una actividad que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.