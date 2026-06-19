Isol abrirá la Feria del Libro Infantil, que vuelve a su sede histórica con más expositores y metros cuadrados

La autora e ilustradora Isol, creadora de Petit, uno de los protagonistas de cómics y cortos animados preferidos de los chicos, abrirá la 34° Feria del Libro Infantil, que este año vuelve a su sede histórica: el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), ex Centro Municipal de Exposiciones, donde se hizo la primera Feria “grande” en 1975.

El encuentro literario para chicos y adolescentes, que ya es tradición en las vacaciones de invierno, se realizará entre el sábado 11 de julio y el domingo 2 de agosto en el predio ubicado en Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredón, con entrada libre y gratuita.

El acto inaugural será el viernes 17 de julio a las 17 y el discurso de apertura estará a cargo de Isol (Marisol Misenta; Buenos Aires, 1972), la única autora e ilustradora argentina que ganó el Premio Memorial Astrid Lindgren (ALMA). Especialista en narrar a través del diálogo entre imágenes y textos, recibió este importante reconocimiento internacional en 2013. Con 25 libros publicados y traducidos a 17 idiomas, Isol ha ilustrado textos de Paul Auster, Jorge Luján, Graciela Montes, Julio Cortázar y Federico García Lorca.

“La invitación a dar el discurso implica una valorización de mi trabajo -dijo Isol a LA NACION-; es darme cuenta de que hace 30 años que hago libros y lo quiero compartir con todo el medio editorial, que es un entorno tan estimulante y tan importante para la cultura y para las infancias. Además, hablar de las infancias en este momento, en este país, en este mundo, tiene una gran carga de responsabilidad porque el lugar de la cultura es un lugar de resistencia, imaginación y de proyección hacia los mundos que queremos habitar y que queremos imaginar”.

Lolo cuentacuentos, uno de los personajes de la Feria del Libro Infantil

También consultado por LA NACION, Ezequiel Martínez, director de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, expresó: “Volver al predio original donde nació esta feria, que ya lleva más de tres décadas de existencia y que este año cumple su edición número 34, no solo tiene una fuerte carga simbólica, sino que además permite duplicar el número de expositores. Ya nos estaba quedando chico el espacio anterior. La literatura infantil y juvenil, que es la que está en el tope del ranking de ventas en la Argentina, estaba pidiendo más espacio. Cada año, muchos expositores se quedaban afuera por una imposibilidad física en el Palacio Libertad, donde hace varios años que la estábamos organizando. La Feria pedía crecer y este nuevo espacio es una respuesta a ese pedido de crecimiento: hacia los nuevos y hacia los futuros lectores”.

La Feria del Libro Infantil es un clásico de las vacaciones de invierno en Buenos Aires Santiago Filipuzzi

Esta edición duplicará el espacio de exposición con más de 3000 metros cuadrados de exposición, más de 70 stands y dos plazas con espectáculos permanentes dentro del predio. Además de las actividades para disfrutar de los libros, habrá presentaciones, talleres, música, teatro y mucho más para compartir entre grandes y chicos.

Para agendar

Fin de semana de apertura: 11 y 12 de julio, de 14 a 20. Del lunes 13 al viernes 17 de julio, de 9 a 17; sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto, de 14 a 20. En Av. Figueroa Alcorta 2099.

Visitas escolares: entre el 13 y el 17 de julio, antes del receso de vacaciones de invierno, será el turno exclusivo para las visitas escolares que ingresarán con inscripción previa. La entrada es libre y gratuita todos los días.