Jorge Luján, la voz poética de la infancia, ganó el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

Hay buenas noticias en el campo de la literatura infantil y juvenil. El escritor argentino Jorge Luján, radicado en México desde fines de los años 70, fue distinguido de manera unánime con el XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el reconocimiento más importante en su categoría tanto en español como en portugués. El jurado destacó la fuerza poética de su obra y la profunda conexión que ha sabido establecer con varias generaciones de lectores a lo largo de cuatro décadas.

“Mi agradecimiento infinito a la Fundación SM y a su jurado, a ALIJA que me me propuso, y a la compañía invalorable de ilustradorxs, editorxs, bibliotecarixs, librerxs, promotorxs, maestrxs y lectorxs de todas las edades. Y, de modo especial, a Nicole y Uriel, mis hijos”, escribió el autor y compositor en sus redes sociales. Pasados unos días del anuncio, todavía recibe felicitaciones de sus colegas y sus lectores.

Nacido en Córdoba en 1943, Luján es poeta, novelista y músico. Estudió arquitectura en la Universidad de Córdoba y, ya instalado en México, obtuvo la Licenciatura en Literatura con Mención Honorífica en la UNAM. Es autor de unos cincuenta títulos —entre poesía, cuento, novela, cómics y especialmente álbumes para chicos—, traducidos a 17 idiomas.

Con una obra reconocida internacionalmente —que recibió elogios del New York Times, del Ministerio de Educación de Francia, del Banco del Libro y del Premio Andersen Italiano—, Luján se consolidó como una de las voces más singulares de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Actualmente, dicta clases en la maestría de creación literaria de Casa Lamm y de poesía infantil en la Universidad Iberoamericana.

El premio SM, que será entregado en noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ratifica la vigencia de una voz que escribe para chicas y chicos con poesía y ternura.

Seis elegidos que se consiguen en las librerías argentinas

Autor favorito de la sección ¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche?, donde sus libros poéticos ilustrados por grandes artistas como Isol aparecen siempre entre los recomendados para pequeños lectores, hoy ofrecemos una selección de sus libros que se consiguen en las librerías argentinas.

"Lucas y Naíta", de Jorge Luján y Sole Otero (Capicúa) Maqueta

Lucas y Naíta, de Jorge Luján y Sole Otero (Capicúa). El Tiodeloscaminos es un tío muy especial: no sólo le gusta contar cuentos a sus sobrinos, sino que aprovecha para incluirlos como protagonistas de las historias. “Y si no lo recuerda lo inventa”, confirma el narrador y ahí nomás se pone a “recordar” anécdotas que podrían ser ciertas o no. Y no importa. Lo que importa es que sus relatos invitan a los chicos a imaginar situaciones, diálogos y escenas. Y eso también sucede con los lectores.

Las ilustraciones de Otero, reconocida historietista argentina ganadora del premio FNAC-Salamandra en 2019 por su novela gráfica Naftalina, potencian el clima de encantamiento de la obra, que se sostiene hasta la escena final con la misteriosa partida del narrador.

17 pasos para andar descalzo, de Jorge Luján y Paz Tamburrini (Fondo de Cultura Económica). Este hermoso libro integra la colección Los especiales de A la orilla del viento. Los poemas de Luján cobran vida con las ilustraciones de Tamburrini, que creó personajes de colores diminutos para acompañar los versos.

"17 pasos para andar descalzo", de Jorge Luján y Paz Tamburrini Carlos Amato

Pantuflas de perrito, de Jorge Luján e Isol (Pequeño Editor). Publicado originalmente en 2010, ofrece versos de Luján inspirados en textos escritos por chicos argentinos y mexicanos de 5 a 12 años e ilustraciones de Isol. En las páginas del libro aparecen niños y animales: cachorros que juegan con burbujas, monitos apestosos, gatos que alegran la vida de sus dueños. “La vida es buena/ Mishina la mejora/ si se estropea”, dice unos de los poemas dibujados que integran este libro, que conmueve y sorprende a lectores de todas las edades.

¡Adiviname!, de Jorge Luján y Pablo Bernasconi (La Brujita de Papel). A la distancia, desde México y Bariloche, Luján y Bernasconi crearon su primer libro en conjunto, que combina poemas e ilustraciones a toda página. “Ella es la noche en pleno día,/ la compañera de la vida,/ se hace grande, se hace pequeña:/ es un dibujo que camina”, dicen los primeros versos. El poeta y músico plantea a los pequeños lectores adivinanzas con rima que resuenan como canciones de cuna. “¿Es posible hacer poesía que a la vez funcione como adivinanza? Esa fue la pregunta motivadora y para intentar responderla surgieron estas cuartetas”, contó Luján a LA NACION en 2019 cuando se encontró con Bernasconi en Buenos Aires para presentar este maravilloso libro. No se lo pierdan.

El jardín de las formas, con ilustraciones de Linda Wolfsgruber (Comunicarte). Este álbum con poemas de Luján e ilustraciones de la italiana Wolfsgruber está dedicado a un jardín peculiar poblado de figuras geométricas. Los versos, algunos presentados como caligramas, giran alrededor de diversas formas: círculo, cuadrado, rombo, espiral. Un poemario original y divertido, ideal para que los se fascinan con los juegos de palabras y de sentidos.

El Duende de la Guitarra Collage

El duende de la guitarra, de Jorge Luján y Piet Grobler (La Brujita de Papel). El ilustrador sudafricano le da color, ritmo y movimiento a la canción de Luján publicada en un libro de altísima calidad gráfica. “El duende de la guitarra / no sabe cómo tocarla / mas la lleva a todas partes / en su estuche de hojalata”: así empieza la letra poética que da ganas de escuchar la música. Si les pasa lo mismo que a mí, no se preocupen: el libro trae en la contratapa un código QR para escanear y acceder al tema. Una linda sorpresa que complementa la experiencia de la lectura de esta historia mágica escrita por el poeta, compositor y músico argentino.

En su canal de YouTube se pueden escuchar sus temas y ver animaciones de sus historias.