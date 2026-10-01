Juan Villoro ganó el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria

El escritor y periodista mexicano Juan Villoro ganó hoy, por unanimidad, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2026, por “la amplitud y el alcance de su obra, que abarca distintos géneros con maestría y rigor”, según el fallo del jurado; el pasado 24, el escritor nacido en 1956 en Ciudad de México celebró sus setenta años en Barcelona. Recibirá una pieza escultórica de Vicente Rojo, un diploma y una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125 mil dólares estadounidenses.

Es el cuarto autor mexicano, después Eduardo Lizalde, Margo Glantz y Elena Poniatowska, en ganar el Carlos Fuentes que, desde 2012 (año de la muerte del autor de Aura y Terra Nostra), concede el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

El escritor Juan Villoro (CDMX, 1956) ha sido designado ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2026, que otorgan la @UNAM_MX y @cultura_mx, con apoyo de la periodista Silvia Lemus, para reconocer a escritoras y escritores que… pic.twitter.com/B2qCup66dq — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) September 30, 2026

El jurado estuvo integrado por el dramaturgo Flavio González Mello, por la Academia Mexicana de la Lengua; la poeta Myriam Moscona, por el Sistema Nacional de Creadores de Arte; la escritora y editora Mónica Nepote, por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México; el escritor David Toscana, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la escritora nicaragüense Gioconda Belli, ganadora del premio en 2025.

Ellos coincidieron en reconocer a Villoro como “formador de nuevos lectores” y destacaron que “su pensamiento ha tenido una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo en Hispanoamérica”. Su novela para jóvenes El libro salvaje vendió más de un millón de ejemplares. “Su obra promueve un diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”, agrega el fallo.

Su novela para jóvenes "El libro salvaje" vendió más de un millón de ejemplares

En diálogo con LA NACION, Villoro anticipó que próximamente publicará un nuevo libro. “Sobre cómo desarmar a García Márquez: un curso convertido en papel. Ojalá eso me lleve a Buenos Aires”, dijo. Con su amigo Martín Caparrós, es autor de Ida y vuelta. Una correspondencia sobre fútbol; Villoro es hincha del club Necaxa.

Escritor y periodista, es además docente, editor, dramaturgo y guionista. Fue profesor en la UNAM y profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de Barcelona; dio clases en la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por el Nobel Gabriel García Márquez. Es columnista de Reforma y ha escrito para medios internacionales como The New York Times, El País y El Mercurio. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Desde 2014 es miembro de El Colegio Nacional.

Otros libros de Juan Villoro

Con el Premio Carlos Fuentes, Villoro se perfila como candidato con posibilidades de alzarse con el Premio Cervantes, máximo galardón literario en lengua española. En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018, el Premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile, por el conjunto de su obra. Entre otros reconocimientos, en México fue distinguido con el Premio Mazatlán de Literatura por los ensayos literarios de Efectos personales y el Premio Xavier Villaurrutia por su libro de cuentos La casa pierde; en España, ganó el Premio Herralde por la novela El testigo, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Ciudad de Barcelona, el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán; en Colombia, el Premio a la Excelencia Periodística, otorgado por la Fundación Gabo, y en la Argentina, el Premio ACE por su obra de teatro Filosofía de vida.