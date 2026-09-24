Martín Caparrós dará el discurso inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires 2027, en la que España será el país invitado

En 2027, el escritor y cronista argentino residente en España Martín Caparrós brindará el discurso inaugural de la 51ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abrirá al público el 22 de abril y se extenderá hasta el 10 de mayo en La Rural. La última visita del autor de Antes que nada a la Argentina fue el año pasado, aunque en la Feria estuvo por última vez en 2023. Con este anuncio, hecho por el director general de la Fundación El Libro (FEL), Ezequiel Martínez, en el auditorio de la Biblioteca Nacional, se da por finalizado el experimento de un nuevo formato de charla literaria que este año protagonizaron cuatro escritoras (Leila Guerriero, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y María O’Donnell) para abrir el evento. Como dijo Martínez, el discurso inaugural es casi un género literario.

“Me gustó mucho que me invitaran a inaugurar la Feria del Libro, y me intriga imaginar cómo será -dice Caparós a LA NACION-. Es un espacio muy argentino, ¿no? Uno de donde suelen salir a la superficie corrientes subterráneas que andaban dando vueltas por ahí. Así que ya veremos cuáles son estas corrientes este próximo abril”.

Sin la presencia del secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli ni de la ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, que está en San Sebastián, Martínez comunicó que el país invitado de honor en 2027 será España, “principal socio editorial de la Argentina”, según dijo el presidente de la FEL, Christian Rainone, en su discurso. En primera fila estaban el presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Raúl Escandar; la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto; el subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Vota, y, por ciudad, el ministro de Desarrollo Económico Hernán Lombardi que reveló que había sido “compañerito de Caparrós” en el Nacional Buenos Aires.

La comitiva española estuvo encabezada por el embajador español Joaquín de Arístegui Laborde, que sostuvo que era “un honor y un orgullo” que España fuera el segundo país invitado de honor de la Feria porteña, después del Perú. “Dejó el listón muy alto, nos preocupa un poco, pero intentaremos estar a la altura”, bromeó con su colega, presente en el auditorio, el peruano Carlos Alberto Chocano Burga (que parte próximamente a Montevideo). En un video, el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, contó que más de cincuenta escritores, editores y artistas viajarán al evento cultural en 2027 y que la Argentina es el tercer destino mundial de exportaciones de libros españoles.

El año próximo se celebra el centenario de la Generación del 27 española, en la relucen los nombres de Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Pedro Salinas y Luis Cernuda, entre otros. “Para el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, la Feria del Libro va a ser el evento más significativo de nuestra agenda en 2027″, dijo Arístegui Laborde. En la delegación, resaltó, no habrá “exclusiones ni limitaciones”. La comisaria cultural será Giselle Etcheverry.

“Qué fiesta vamos a tener; si este es el aperitivo, qué fiesta vamos a tener”, dijo a su turno Lombardi, después de un intervalo musical a cargo del pianista español Raúl Canosa, que interpretó dos piezas de Manuel de Falla. El ministro dio dos buenas noticias al golpeado sector editorial y librero. El 31 de octubre y el 1° de noviembre, el gobierno de la ciudad organizará con la FEL una Feria de Oportunidades en la Avenida de Mayo, y durante el primer semestre de 2027, las librerías estarán exentas del pago de ABL. “Es lo que puede el gobierno de la ciudad. No nos es neutro cuando cierra un almacén u otro negocio, todo es triste, pero es una tristeza enorme e infinita cuando cierra una librería”, expresó.

En su discurso, Rainone evaluó que se fortalecerían los vínculos con España. “Pero no hablemos de fútbol”, rogó al embajador del país campeón del mundo.

A continuación, comunicó a los expositores que el metro cuadrado aumentaría un 10%, “muy por debajo de la inflación”, estimó; que la línea de financiamiento para libreros aumentará un 50% el año próximo (a 750 millones de pesos), que el Consejo de Administración de la FEL trabajaba para que todos los niños que visiten la Feria en 2027 “se vayan con un libro” y que se lanzará incluso un chequelibro para adultos mayores. En este punto, agradeció el apoyo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Sabemos qué funciona, sabemos quiénes nos eligen y sabemos dónde tenemos que redoblar el esfuerzo”, dijo. En pocas semanas, los consejeros de la FEL decidirán si Rainone sigue a cargo de la presidencia de la entidad organizadora de la Feria del Libro porteña por otros dos años.