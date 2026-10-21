Julian Barnes: “Como he dicho: es el final de mi carrera como escritor de libros”

MADRID.— “Es interesante y bonito que mis lectores piensen que voy a escribir otra novela, pero, como he dicho, fue el final de mi carrera como escritor de libros”, expresó hoy Julian Barnes (Leicester, 1946) en la conferencia de prensa que brindó 48 horas antes de recibir su galardón en la ceremonia en la que se le hará entrega del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026.

En junio pasado el autor británico fue reconocido por su “optimismo melancólico y un pesimismo alegre” y por “ofrecer una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano”. El próximo viernes se subirá al escenario a recogerlo junto con sus compañeros del medallero de esta edición: Lionel Messi y Patti Smith, entre otros. Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una recompensa de 50 mil euros y una escultura de Joan Miró.

Barnes manifestó a principio de este año que Despedidas (Anagrama) sería su último libro, una declaración que lamentaron muchos de sus lectores, mientras otros la creyeron una humorada, propia de su estilo. “He escrito quince novelas. He llegado a la conclusión de que he contado todas mis historias y de que he tocado todas las notas musicales que podía tocar. No quiero ser el tipo de escritor que sigue dándole vuelta a las historias cada vez más débiles para vender porque solo quiere vender. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Y, a la vez, he sido novelista, he sido periodista. He escrito ensayos y seguiré haciéndolo, escribiendo sobre arte y aspectos contemporáneos”.

Autor de El loro de Flaubert, Hablando del asunto y Una historia del mundo en 10 capítulos y medio, entre otras novelas, Barnes comenzó a dar sus primeros pasos en la escritura como modo de vencer su timidez. “Suena quizá un poco autista, pero no podía hablar en público. Escribir es otra forma de hablar”, dijo y recordó cómo Crimen y castigo lo marcó a fuego cuando leyó el libro de joven.

El novelista inglés Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, mantuvo hoy un encuentro con clubes de lectura en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo Paco Paredes - EFE

Entre aquellos aspectos del mundo actual que le preocupan, Barnes se refirió al Brexit: “Fue un desastre económico, político y moral. Los últimos 10 años han sido deprimentes, y me temo que no llegaré a ver a Gran Bretaña de nuevo en Europa”. El escritor consideró posible que se convoque a un referéndum para que los británicos decidan el futuro de la nación con respecto a la Unión Europea: “Por supuesto, depende de ustedes, de los europeos, si nos quieren de vuelta, y en qué términos nos quieren de vuelta”.

Además, Barnes volvió a respaldar a Sally Rooney (“no ha dicho nada que sea ilegal”), la autora de Gente normal, cuyos libros no pueden venderse en el Reino Unido tras la decisión de la Justicia británica de que su intención de donar todo lo recaudado a Palestina implica una violación de la ley antiterrorista.

Barnes mantuvo ayer un encuentro con dos mil lectores de Asturias: “Estaba muy sorprendido. Me dio la sensación de estar en una reunión del Comité Central del Partido Comunista Chino, por la cantidad de gente. Evidentemente, el público era mucho más agradable”, expresó con humor ácido.

Julian Barnes se presentó ante 2000 lectores en Asturias Juan González - EFE

“Es difícil no preocuparse por los tiempos que corren. China, Rusia y Estados Unidos están dirigidas por autócratas. La situación es aterradora. En Europa parece que hemos perdido uno, en Hungría [Viktor Orbán], pero tenemos otro de vuelta en Rumanía [George Simion] y a la derecha dura parece que ahora le va muy bien, en Francia”. Tras una breve pausa, y ante un hondo silencio en la sala, el escritor miró al auditorio: “Debería haber terminado con un chiste, ¿no? Lo siento. No puedo”.