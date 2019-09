La crème de la crème de la literatura en la fiesta de los 50 años de Anagrama

Jorge Herralde, "el último mohicano" de la edición, rodeado de su familia de autores: Emmanuel Carrère, Milena Busquets, Yasmina Reza, Richard Ford, Alessandro Baricco, Catherine Millet, Roberto Calasso, entre muchos más. Crédito: Gentileza Anagrama

Matías Néspolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 18:36

BARCELONA.- "El es el jefe", dice Richard Ford, remarcando el mote en español. El escritor americano, que acaba de publicar un nuevo libro de relatos, Lamento lo ocurrido (número 1015 de una célebre colección amarillo limón), ha cruzado el Atlántico sólo para acompañar al agasajado. También lo ha hecho Daniel Divinsky, "mi colega argentino", como dice el protagonista, "que conocí nada menos que en 1968 y al que me une una gran amistad". Ambos, Ford y Divinsky, reciben una mención especial de agradecimiento por el viaje. Y esas son sólo dos figuras internacionales de la literatura y el mundo del libro -o quizá sería mejor decir estrellas-, y hubo hoy más de 500 invitados a un céntrico restaurante barcelonés para celebrar el medio siglo de vida de un imperio literario en español llamado Anagrama.

Herralde y Baricco, viejos conocidos Crédito: Gentileza Anagrama

El jefe, también conocido como "el último mohicano" de la edición independiente es, por supuesto, Jorge Herralde. Pese a los premios, homenajes y distinciones recibidos a lo largo de su carrera, no puede ocultar la emoción de los más cercanos, "me alegra ver tantas caras conocidas", en la gala del 50 aniversario de Anagrama. Esa "editorial de ensueño" o "el mejor club del que uno pueda formar parte", a decir de Carlo Feltrinelli en su discurso, el hijo del legendario Giangiacomo Feltrinelli y presidente del grupo homónimo italiano al que pertenece la casa desde 2017, que "lanza flores al escenario de las librerías de todo el mundo", loa el directivo, y cuyo catálogo histórico, editado con lujo y mimo para la fiesta, "es el producto editorial perfecto, y lo digo sin riesgo de que me contradiga Roberto Calasso aquí presente", completa, con un guiño al viejo amigo y compañero de ruta de Herralde, histórico de Adelphi Edizioni.

Daniel Divinsky, un argentino en la fiesta Crédito: Gentileza Anagrama

Tras los discursos, Richard Ford sigue rememorando cómo conoció al jefe cuando apenas tenía 37 años y estaba "aterrado", pero con el que acabaría publicando toda su obra. Y el jefe ya es "un gran amigo, generoso y empático, pero también muy serio, un editor con E mayúscula", dice. "Ser editor es encontrar un equilibrio muy delicado, porque siempre tienes que estar abierto a la posibilidad de decir que no, incluso a un amigo. Yo por eso lo respeto, porque tengo la confianza de que nunca publicaría un libro mío si no creyera que vale la pena", explica Ford. Mientras que Alesandro Baricco resume las virtudes de Herralde aún más: "Es un editor como los de antes. Si tuviera que encontrar un equivalente, sería como Gaston Gallimard en Francia", dice el autor de Seda.

Un tanto más indiscreto y puede que divertido se muestra Hanif Kureishi, que no quiere oír ni hablar del Brexit. Kureishi confiesa que el famoso dream team británico, como se popularizó en castellano su generación (Barnes, Amis, McEwan, Ishiguro...) fue una travesura del editor, hincha del Barça y obsesionado entonces por el equipo de los sueños de Johan Cruyff. "El dream team fue una invención de Herralde. Obviamente que en el Reino Unido no nos llaman así, la etiqueta es suya", explica.

Richard Ford, de brindis Crédito: Gentileza Anagrama

En la misma línea jocosa de la indiscreción se ubica otro portento, Emmanuel Carrère, que define a su editor en castellano como "un hombre apasionado de la literatura, degustador de libros y de placeres literarios", dice. Con él la relación es extremadamente fácil, pero lo que detesta es que pierda tiempo en el cine", comenta risueño el realizador que en la actualidad prepara la adaptación de la novela El muelle de Ouistreham de la periodista Florence Aubenas, con un equipo de actores no profesionales, a excepción de la protagonista Juliette Binoche.

Calasso, otro editor de lujo Crédito: Gentileza Anagrama

Puede que ese joven de la alta burguesía catalana que fundara a los 34 años su propia editorial -tras una estadía en París donde aprendería el oficio de François Maspero por consejo de Esther Tusquets- dedicada a la izquierda heterodoxa, el pensamiento libertario, el feminismo y la contracultura jamás soñara convertirse en el útlimo mohicano de la edición o "el jefe" de una tribu literaria sin fronteras y con tantas estrellas. Pero eso es lo que consiguió Herralde con medio siglo de Anagrama, porque allí estaban para soplar las velas Irvine Welsh, Yasmina Reza, Melania Mazzucco, Jean Echenoz, Jonathan Coe, Catherine Millet y tantos otros. Para no mentar además a los latinoamericanos y españoles como Pedro Juan Gutiérrez, Carlos Fonseca, Luis Goytisolo, Martín Caparrós, Marta Sanz y un largo etcétera. Y el cartel de lujo lo completaron incluso grandes editores y agentes internacionales, muy cercanos a la tribu Anagrama de un modo u otro, como Dominique Bourgois, Heinrich Von Berenberg, Olivier Rubinstein y Teresa Cremisi, entre otros.

Carrère, infaltables en la editorial y en el festejo Crédito: Gentileza Anagrama