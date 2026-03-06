Eduardo Álvarez Tuñón, Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía

Por su destacada trayectoria, el poeta, narrador y académico Eduardo Álvarez Tuñón recibe este año el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. En la gala anual que se realizará en abril, Álvarez Tuñón será agasajado, al igual que los ganadores de los dos concursos de poesía impulsados por la institución.

“Me siento muy honrado porque lo han recibido grandes poetas a lo largo de los años, entre ellos, mi tío Raúl González Tuñón y Juan L. Ortiz que lo compartieron en 1968”, dice el galardonado a LA NACION. Con el poeta Mario Sampaolesi, codirige la colección de poesía El Aura, de Libros del Zorzal y, próximamente, publicará una antología poética.

“Eduardo Álvarez Tuñón, miembro de número de la Academia Argentina de Letras, es uno de los más destacados poetas de su generación -remarca el comunicado del Consejo de Administración de la entidad difundido en redes sociales-. Dueño de un lirismo refinado, grave y profundo, publicó, además de cuentos y novelas, un conjunto de libros de poemas que suscitaron el elogio de la crítica y de sus lectores. La Fundación Argentina para la Poesía se suma a dichos reconocimientos, como una culminación de su obra, con este Gran Premio de Honor”. El año anterior, resultó galardonado Rubén Balseiro.

Preside la Fundación Argentina para la Poesía el escritor y productor Alejandro G. Roemmers; la vicepresidenta es la editora y escritora Lidia Vinciguerra; el secretario, el poeta Norberto Barleand y el tesorero, el escritor Fernando Sánchez Zinny. Los vocales de la entidad son poetas: Daniel Couto, Antonio Requeni y Beatriz Schaefer Peña. Por unanimidad, eligieron al autor de La secreta mirada de las estaciones y La ficción de los días como merecedor del Gran Premio.

También se difundieron los nombres de los ganadores del concurso de poesía dedicado a la memoria de María Elena Walsh. El primer premio lo obtuvo Romina Bada; el segundo, Miriam Sarkis, y el tercer premio, Silvia Graciela Moyano. Recibieron menciones de honor Darío Oliva, Sofía Castillón y Luis Guillermo Ledri. El jurado estuvo integrado por el maestro Requeni, Sánchez Zinny y Schaefer Peña. Próximamente se darán a conocer los nombres de los ganadores del concurso Estímulo de Poesía Inédita, cuyo jurado integran los poetas Gustavo Tisocco, Eva Aguilera y Vinciguerra.