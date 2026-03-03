Festival literario con un coro de lecturas, en solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios en la Patagonia

En solidaridad con las localidades afectadas por los devastadores incendios en la Patagonia, a comienzos de año, el próximo domingo a las 19, en Somos Asado (Scalabrini Ortiz 651) se hará un festival literario organizado por las escritoras Lala Zanotti y Agustina Caride, en el que participarán, entre otros, Paula Pérez Alonso, Mariana Travacio, Alejandra Kamiya, Fabián Martínez Siccardi, Enzo Maqueira, Leticia Martin, Julia Coria y Matías de Rioja. El valor de la entrada es de $ 7000 y todo lo recaudado (que incluye la venta de libros a precios accesibles) se destinará a dos organizaciones que trabajan con las comunidades afectadas: Brigada Andina y Reconstruyendo Epuyén.

Zanotti y Caride pensaron que, como escritoras, debían hacer algo para ayudar a la Patagonia incendiada. “Después fue solo convocar a otros escritores y ver cómo se iban sumando a la propuesta de organizar un festival literario en Somos Asado, un restaurante que no cocina nada a gas, todo es en horno de barro; nos pareció, además de que tiene un patio hermoso rodeado de plantas verdes, que existía un sentido en el nombre del lugar: la importancia de saber cuidar un fuego”, dice Zanotti a LA NACION.

“Son dieciocho los escritores que estarán leyendo a modo de canon, como si fueran un coro, la lectura se irá hilvanando por las voces -detalla Caride-. Será un primer párrafo leído por una escritora que, al llegar al punto, le dará voz al escritor que le sigue y así, entre todos, irán construyendo los textos. Para que así, la literatura ilumine lo que el fuego no está iluminando: el mal uso del poder, el abandono, la hipocresía, los negociados, la destrucción. Pero también la unión, la valentía de los que están allá, de las manos que ayudan a distancia, la resiliencia y la resistencia. En fin, que lo que el fuego destruya las palabras vuelvan a reconstruir”.

Se van a vender libros a precios accesibles y lo recaudado también se destinará a acciones solidarias. Como el cupo es limitado, se recomienda sacar la entrada antes. Con el ticket, se sortearán libros y semillas de árboles nativos. Se pueden hacer consultas a letrassisnfilo@gmail.com.

Está prevista la publicación de una antología con textos de los autores invitados -además de los mencionados, estarán en el encuentro Luis Mey, Vivian Dragna, Marisol Alonso, Natalia Zito, Anahí Flores, Gabriela Colombo, Debret Viana y Cristina Civale- a la que se sumarán Mariana Enriquez y Selva Almada, que si bien no podrán están presentes, querían formar parte de la iniciativa.