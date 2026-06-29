La detención de Ai Weiwei, en vivo: en Buenos Aires se podrá ver el interrogatorio

El artista chino Ai Weiwei fue detenido en el aeropuerto de Pekín el 3 de abril de 2011, e interrogado durante 81 días por la seguridad pública china antes de ser liberado sin cargos formales. El próximo viernes, a partir de las 13 y durante 24 horas, quienes se acerquen a Arthaus podrán ser testigos de cómo sufrió ese confinamiento. A través de una gran pantalla visible desde la calle del microcentro porteño, sobre Bartolomé Mitre 434, se mostrará en vivo y en directo cómo duerme, come, hace ejercicio, escribe, se baña y se enfrenta a las preguntas de la policía, que lo vigila en todo momento.

Anticipo de la performance de Ai Weiwei

Será la transmisión en vivo y en directo de Sewing a Button, una performance que se realizará en Aviva Studios, sede de Factory International en Manchester, Gran Bretaña. Allí se recreará la celda real, de 7,2 por 3,6 metros. También será una oportunidad única, ya que Arthaus es uno de los tres centros artísticos del mundo -junto con ACMI (Melbourne, Australia) y Circa (Londres)- elegidos para transmitir esta acción del artista defensor de los derechos humanos.

Dumbass (2013), de Ai Weiwei

El registro se realizará a través de tres cámaras de seguridad, como las que usaban los guardias. Sólo que ahora los interrogadores serán periodistas y locutores con experiencia en entrevistas a políticos, líderes y figuras de la cultura. Ai Weiwei ha revisitado este período antes en obras como S.A.C.R.E.D (2013), Dumbass (2013) y Ai vs AI (2024), pero Sewing a Button marca la primera vez que su detención se representará en vivo, a quince años de esa experiencia traumática.

Ai Weiwei visitó Buenos Aires en 2017, cuando expuso en Fundación Proa Fernando Massobrio - LA NACION

La performance forma parte de Ai Weiwei: Button Up!, exposición que podrá visitarse en Aviva Studios desde el jueves hasta el 6 de septiembre, y que reunirá varias obras de gran formato exhibidas por primera vez en Gran Bretaña. Allí, según anticipa el sitio web, “dirige su mirada hacia dos siglos de relaciones entre China y el Reino Unido. Inspirándose en Manchester —ciudad clave de la Revolución Industrial—, explora cómo los sistemas históricos de comercio, imperialismo y explotación resuenan en las crisis humanitarias y políticas actuales”.

"Forever Bicycles", instalación de Ai Weiwei en la explanada de Proa Archivo/Victoria Gesualdi

“He sido vigilado desde que nací”, dijo a LA NACION en 2017, cuando viajó a Buenos Aires antes de inaugurar una muestra antológica en Fundación Proa este artista no teme plantear interrogantes críticos y urgentes a través de la escultura, la instalación, el cine, la fotografía y la arquitectura.