La escritora argentina Josefina Licitra gana el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por la autoficción “Crac”

La escritora, guionista y periodista Josefina Licitra (La Plata, 1975) resultó ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026 por la autoficción Crac (Seix Barral). El jurado integrado por la chilena Giselle Etcheverry Walker, el venezolano Daniel Centeno Maldonado y los mexicanos Anamari Gomís, Patricia Córdova Abundis y Roberto Domínguez Cáceres eligieron de forma unánime la narración; el fallo la considera una “novela confesional” que aborda “la ruptura del vínculo entre un padre y una hija, y convierte esta experiencia privada en reflexión literaria sobre la autoría, la escritura, el duelo y la memoria”.

Es la décima escritora argentina en ganar el Sor Juana. Licitra recibirá quince mil dólares y viajará a México para presentar la obra ganadora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Con "Crac", Josefina Licitra ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz

“Estoy muy conmovida –dice Licitra a LA NACION–. Desde que salió, Crac tuvo un recorrido hermoso, que llevó a muchas personas desconocidas a buscarme en redes y contarme ciertos aspectos de su vida. El libro abrió una conversación literaria y literal con los lectores. Que ahora encima reciba este premio, con el nombre hermoso de Sor Juana a la cabeza, me llena de felicidad y de sentido de propósito. El libro ocupó un lugar no solo en el léxico familiar, aquí cito a Natalia Ginzburg, sino también en el universo literario”.

“En cuanto a las expectativas, creo que tengo las de cualquier escritor o escritora: que Crac amplíe su circuito, que llegue a más gente, que toque otras intimidades”, destaca.

La obra reconstruye la historia de la autora y su padre, un exmilitante político que debió exiliarse en 1978, y con quien la autora había mantenido una relación epistolar que, durante su infancia, alentó su vocación literaria. Tras la publicación de una crónica sobre esa relación, el padre se distanció definitivamente de la escritora y guionista; en Crac, donde se filtra la turbulenta historia argentina, la autora se entera de que él volverá al país por pocos días.

El jurado destacó que Licitra se expone con sentido del humor, sin reservas y demuestra un “notable dominio de distintos registros y planos narrativos que, sin caer en la sensiblería, trasladan al lector las mismas incertidumbres existenciales que atraviesan a la autora”.

En esta edición del certamen se evaluaron 135 aspirantes de doce países. El jurado otorgó, además, una mención honorífica a la escritora boliviana Giovanna Rivero por su novela Alma oscura del alba.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre a las 18 en el Auditorio Juan Rulfo, durante la 40ª edición de la FIL de Guadalajara. Como parte de los festejos el aniversario, la programación incluirá una lectura especial el jueves 3, con ganadoras del premio, entre ellas, Gioconda Belli, Claudia Piñeiro, Margo Glantz y Gabriela Cabezón Cámara, que leerán fragmentos de sus obras y reflexionarán sobre el futuro de la literatura.