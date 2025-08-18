La escritura secreta
- 1 minuto de lectura'
En Gemelas del sueño, Úrsula K. Le Guin incluye un poema inspirado en una escritura secreta, creada por mujeres chinas siglos atrás. Nacida como respuesta a una antigua prohibición de acceder al mundo letrado, aquella caligrafía les permitía comunicarse entre sí y era transmitida de madres a hijas con una condición: al morir una de ellas, sus cartas, poemas, bordados y relatos debían quemarse. “No quemes tus canciones, madre/por mucho que las ames./¿Cómo cantaré el humo?/Déjame la del otoño", escribe Le Guin, recreando una historia que sigue viva. En esta foto vemos a He Yuejuan, habitante de la aldea Goulan Yao, al sur de China, mientras traza los esbeltos signos de la caligrafía Nushu, “escritura femenina” que heredó de las mujeres de su familia. “Hermana: Me siento sola. Escribe”, cierra su largo poema Le Guin. Impregnados de tiempo, tinta y belleza, los caracteres que pinta He Yuejuan lo siguen haciendo.
Otras noticias de La historia detrás de la foto
- 1
Una artista argentina que pintó para dos reinas: de los veranos en la Patagonia a la pasión por los caballos
- 2
Si esto no es bonito, ¿qué es bonito?
- 3
Javier Peña: “Hay escritores que tienen vidas más fascinantes que sus libros”
- 4
Homenaje a San Martín: actividades para seguir los pasos del Libertador este fin de semana