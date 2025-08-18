LA NACION

La escritura secreta

Diana Fernández Irusta
En Gemelas del sueño, Úrsula K. Le Guin incluye un poema inspirado en una escritura secreta, creada por mujeres chinas siglos atrás. Nacida como respuesta a una antigua prohibición de acceder al mundo letrado, aquella caligrafía les permitía comunicarse entre sí y era transmitida de madres a hijas con una condición: al morir una de ellas, sus cartas, poemas, bordados y relatos debían quemarse. “No quemes tus canciones, madre/por mucho que las ames./¿Cómo cantaré el humo?/Déjame la del otoño", escribe Le Guin, recreando una historia que sigue viva. En esta foto vemos a He Yuejuan, habitante de la aldea Goulan Yao, al sur de China, mientras traza los esbeltos signos de la caligrafía Nushu, “escritura femenina” que heredó de las mujeres de su familia. “Hermana: Me siento sola. Escribe”, cierra su largo poema Le Guin. Impregnados de tiempo, tinta y belleza, los caracteres que pinta He Yuejuan lo siguen haciendo.

Por Diana Fernández Irusta
