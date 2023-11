escuchar

Cada nuevo gobierno pone a prueba su repertorio específico de palabras y frases que pasan a la historia, como el “gobierno de científicos” de Alberto Fernández y los “brotes verdes” del macrismo. El presidente electo Javier Milei, en entrevistas concedidas a la prensa, usó varias veces un verbo que no está consignado por la Real Academia Española: “estripear”. Desconcertados, varios usuarios de redes sociales se preguntaron por el significado de la palabra. Obtuvieron respuestas serias y cómicas.

¿Qué catzo es estripear? — Bernardo Erlich 🍋 (@berlich) November 23, 2023

Anoche Milei, en una entrevista en el programa A dos voces, en TN, usó el verbo en referencia al futuro de Aerolíneas Argentinas y al financiamiento de la Corte Suprema de la Nación. Anunció que se podría “estripear el financiamiento de la Corte”, a fin de que este organismo pueda adquirir mayor independencia del Poder Ejecutivo. Respecto de Aerolíneas, al destacar que en la empresa había “personal muy calificado” y “unidades de negocio” que funcionaban muy bien, como los simuladores de vuelo, remarcó que estas unidades podrían “estripearse”.

Una acepción del verbo inglés to strip es “separar” o “aislar” componentes de un conjunto. Este parece ser el significado que quiso darle el presidente electo, en el sentido de separar o aislar las partes para, o bien conservarlas, o bien negociarlas por separado (como sería en el caso de los fondos destinados a la Corte Suprema).

“A pesar de que no entiendo de economía, puede ser que estripear provenga del inglés to strip, ‘arrancar, quitar, despojar, desposeer’ -dice la presidenta de la Academia Argentina de Letras (AAL), la lingüista Alicia María Zorrila, a LA NACION-. La voz estríper sí aparece en el Diccionario panhispánico de dudas con el significado de ‘persona que practica el estriptís, es decir, que se desnuda en público’, pero no en el Diccionario de la lengua española, donde aún no fue registrada. Realmente, nunca había oído el verbo ‘estripear’, que el presidente electo ya ha dicho tres o cuatro veces”.

“Es el caso de una palabra de otra lengua, últimamente sobre todo el inglés, que adquiere morfología del español -dice el lingüista Santiago Kalinowski a LA NACION-. ‘Guglear’ o ‘googlear’ es un buen ejemplo, y ‘defoltear’ o ‘defaultear’, también. ‘Golear’, por ejemplo, es un verbo formado a partir de un sustantivo del inglés, goal, que dio el sustantivo español ‘gol’, y después pasó a ser verbo con la morfología”.

Kalinowski, que trabaja en el Departamento de Investigaciones de la AAL, destaca que “estripear” es un anglicismo, porque proviene de una palabra del inglés. “El diccionario a veces registra extranjerismos, y los pone en cursiva, porque se usan en la lengua original”. Es pronto para saber si el primer aporte del mileísmo a la lengua española ya ha tenido lugar.