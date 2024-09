La mirada perruna que interpela, también desde el cuadro

Escuchar

La mirada perruna interpela en Donde tu mirada se pierde. Allí, de Mercedes Larreta, en la Casa Nacional del Bicentenario. Hay en las imágenes de esos canes mucha melancolía. Y en ese mirar, la artista pone el foco en la condición humana. Aunque anoche, en la inauguración, la exposición fue visitada por perros, ahora las mascotas ya no podrán entrar a ver a sus congéneres en el lienzo.

La artista Mercedes Larreta en la inauguración de su nueva muestra en la Casa Nacional del Bicentenario

“En la mirada de un animal nos mira algo que no son solamente los ojos. Aquello que habita en la mirada no es su propia y aislada individualidad de animal. Hay en esos ojos otra cosa que parece trascenderlos y que espera”, escribió en el texto sobre la muestra el crítico Pablo Gianera.

Larreta pertenece a una familia de artistas, y es apasionada de la pintura y la poesía. De Eduardo Audivert, se quedó con la magia de la acuarela, la aceptación de la voluntad de la gota y su pigmento; de Guillermo Roux, con el destino blando del óleo; de Norberto Marcet, con la representación de la figura humana y el reflejo para fijar lo pasajero; del limeño Eulogio de Jesús , con la libertad que concede la crítica honesta sobre la obra propia.

La muestra incluye casi una veintena de pinturas y, además, una vitrina con cuadernos de la niña Larreta, dibujos, piedras, y óleos sobre papel que hizo recientemente. En cada cuadro, trabaja con empaste y paleta desaturada, habita un perro con mirada compasiva. Otro animal acompaña a su dueño en la calma del río, algunos duermen en el regazo de sus amos, juegan, descansan. Los hay azulados y cobrizos. En todos habita algo que atrae al espectador.

Mercedes Larreta y Guillermina Valdés con su mascota, ayer, en la apertura de la muestra

“Siempre tuve perros, mi madre me regaló mi primer salchicha, me acuerdo el primer día que entré en primero inferior al colegio y me dijo vayamos a comprar un perro. Yo no podía creer lo que estaba oyendo y bueno llegó a mi vida un salchicha negro con una mente brillante y un corazón gigante: amé esa raza. Pinto salchichas, pero pinto galgos que jamás tuve en mi vida, sí los he tenido cerca, los he mirado mucho: los galgos tienen el mismo corazón, la misma valentía. Me encantan los galgos y es un perro tan castigado, tan maltratado. Las pinturas son una forma de rendirle un homenaje”, dice la artista en diálogo con LA NACION.

Flavia Fernandez también fue acompañada a ver "Donde Tu Mirada Se Pierde. Allí"

En el marco de la exhibición se realizarán algunas actividades en sala y en forma virtual. El jueves 17 de octubre, a las 18.30, se presentará en la CNB “Cuando la palabra gana el espacio, cuando el espacio se hace palabra”, a cargo de Pablo Gianera. La participación del poema en la pintura -y del tiempo en el espacio- viene de lejos, pero fue a partir del siglo XIX, y muy especialmente después de las vanguardias del siglo XX, que ese vínculo se volvió evidente. En esta charla, se revisarán algunos casos extremos de esta implicación y se dejarán sugerencias para que los asistentes hagan su propio itinerario entre esas categorías del tiempo y el espacio. Luego, el 6 de noviembre, a la misma hora, en modalidad virtual, se dará la conversación “Bailar el poema: Diálogo entre Lucía Montoro y Pablo Gianera”. Y por último, el jueves 13, a las 18.30, en las salas de la calle Riobamba, el cierre de la exposición será con una performance de danza a cargo de Montoro y Juanita Banchoff Tzancoff. Allí, Larreta recitará poemas en vivo.

"Donde Tu Mirada Se Pierde. Allí" se puede visitar de miércoles a domingos, y tiene un programa de actividades completamentarias a la exposición

En las fotos, dibujos y cuadernos que se exhiben en las vitrinas se evidencia la adoración de la artista por los perros desde chica. Hay fotos cargadas de felicidad; en un cuaderno de clase dibujó un perro llevando las flores de una novia en plena boda, sobre la cola del vestido. Desde niña hasta hoy, con sus pinturas al óleo de inolvidables miradas, el perro, su más fiel compañero, ocupa el centro de la escena.

Hay galgos y salchichas, animales azulados y cobrizos, algunos juegan y otros, como este, descansan

Para agendar

Donde tu mirada se pierde. Allí, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. De Miércoles a domingo, de 15 a 20.