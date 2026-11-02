La Semana del Patrimonio se celebra en 28 barrios porteños, con más de 200 actividades

Escuelas, edificios palaciegos e iglesias, clubes de fútbol, museos, miradores y torres monumentales, bibliotecas, bares notables y cementerios serán sedes, hasta el domingo 8, de la tercera edición de la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, con una programación especial en la que participan más cien instituciones culturales públicas y privadas porteñas, en veintiocho barrios, de San Telmo a Villa Devoto, y de La Boca a Caballito.

Entre las novedades de esta edición, habrá una jornada dedicada a la restauración en el Palacio Ceci, que abrirá sus puertas todos los días, y se realizarán visitas al Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, recuperado después de décadas, en la calle Defensa al 100. La programación completa se puede consultar en este enlace.

El Palacio Ceci será sede de una jornada sobre restauración

“En esta edición, la Semana del Patrimonio presenta nuevos espacios y ofertas atractivas para conocer el patrimonio de una ciudad con un potencial único, a través de actividades que van desde visitas guiadas y exposiciones hasta charlas y aperturas inéditas –dice a LA NACION el director general de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del gobierno porteño, Pedro Aparicio-. En más de cien lugares y en veintiocho barrios que ofrecen aproximadamente doscientas actividades durante siete días, se pone en contacto de los vecinos y turistas el patrimonio tangible e intangible de la mano de los especialistas”.

El Palacio Ceci, la "joya arquitectónica" de Villa Devoto, abrirá sus puertas todos los días

Esperan superar el récord del año pasado, cuando asistieron diez mil personas. “Se despliegan puntos de alto valor histórico, social y cultural como el Palacio Ceci, con actividades todas las jornadas; los sitios arqueológicos Barraca Peña y Casa Escobar/Herrera/Blaquier recuperada por el gobierno en 2025; los museos que dependen del gobierno de la ciudad, escuelas históricas del Ministerio de Educación, la Casa del Virrey Liniers, reabierta en 2026, y, sumadas, más de cien instituciones nacionales, municipales y privadas, entre los que se destacan, por citar algunas, el Archivo General de la Nación, la Galería del Patio Del Liceo, el Palacio Basavilbaso, el Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino y el Pasaje Rivarola”, informa Aparicio.

Casa de San Juan en Buenos Aires, donde vivió Sarmiento

La propuesta tiene el objetivo de promover el cuidado del patrimonio y facilitar el acceso a los bienes culturales materiales e inmateriales, desde la arquitectura hasta las tradiciones porteñas. Está organizada por el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Entre muchas otras instituciones, serán de la partida la Asociación Amigos del Tranvía, la Casa Museo Bernardo Houssay, el Club Vélez Sársfield, el Espacio Cultural Jorge Donn, la iglesia de Santo Domingo, el bar notable El Greco, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el Museo de la Casa Rosada y el Museo Perlotti y la Sociedad Tipográfica Bonaerense.

La Torre Monumental, en Retiro, celebra su 110° aniversario

Las actividades, sin costo, requieren en su mayoría inscripción previa. En los siete días, habrá conferencias, charlas, talleres, visitas técnico-profesionales, recorridos especiales para niños y adultos, acceso a lugares de trabajo de los especialistas y a zonas habitualmente no abiertas al público en edificios patrimoniales, sitios arqueológicos, museos y diversos espacios.

El sábado, en dos horarios, se podrá hacer la "Experiencia Riachuelo"

Por primera vez, se realizará una jornada dedicada a la restauración, el jueves, con propuestas orientadas a acercar al público a las técnicas, procesos y oficios vinculados con la conservación de bienes culturales. El Palacio Ceci, recientemente reabierto, concentrará varias actividades, entre ellas muestras de la Escuela Taller de Patrimonio, conferencias sobre herramientas con la última tecnología en restauración, charlas sobre la historia de la familia Ceci (en colaboración con la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto) y las artistas que participaron en la construcción del Palacio.

La Academia Porteña del Lunfardo participa de la Semana del Patrimonio

Hoy, en el Museo Gardel –como corresponde con sede en el Abasto– abrirá al público la Biblioteca Alfredo Le Pera. A partir de ese día su catálogo estará disponible para consultas y se podrá acceder a los libros de manera presencial, mediante solicitud previa por correo electrónico y asignación de turnos. También habrá visitas guiadas al Palacio Peña, en Casa República, y a la Casa de San Juan en Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional donde vivió Domingo Faustino Sarmiento. Además participará por primera vez el Pasaje Rivarola, donde se realizarán recorridos y actividades de diseño, arte, música y gastronomía en los diversos locales y edificios de esta tradicional calle porteña.

Con aroma a puerto: el Museo Histórico de La Boca

Consultado sobre la inversión que en materia de patrimonio realiza el gobierno porteño, Aparicio hace un cálculo rápido. “Solo para la restauración de un edificio patrimonial, deberíamos hablar de 1200 millones promedio –estima–. Y este año hubo varios edificios del gobierno de la ciudad que se restauraron, y también privados que se abren en la Semana como Casa República o el Hotel Bolívar. Así que tenemos un movimiento muy importante de dinero solo en materia de la restauración, sin contar otras áreas como preservación o capacitación continua de restauradores, conservadores y arquitectos. La jornada dedicada a la restauración, el jueves, se hace para que el ciudadano entienda una cuestión prioritaria, que muchas veces queda fuera del radar de la gran mayoría, pero donde se mueve mucha mano de obra y recursos”.

Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, recuperado por el gobierno porteño

“Siempre se habla en el mundo de la relación destacada de los porteños con su cultura -concluye Aparicio-. Una de las claves se halla en la alta participación diaria de muchos ciudadanos que asisten a la inagotable oferta, en miles de opciones públicas y privadas, como así también en la colaboración desinteresada en cuidar y preservar la memoria y la identidad. Y en difundir entusiastamente de boca en boca, o en las redes sociales, sabiendo que la mejor manera de preservar el patrimonio es compartirlo. La cultura y sus protagonistas, sean artistas, sean museólogos, arqueólogos o historiadores, están en el ADN de Buenos Aires”.