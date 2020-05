Las puertitas del señor Ron, otro testimonio de la cuarentena que aporta el arte

El muralista Martín Ron organizó un concurso de puertas en cuarentena: el primer premio fue para Camila Despalanques y el segundo, de Pablo Lemos

Con el objetivo de generar un "testimonio de este tiempo vivido", el muralista Martín Ron puso en marcha junto a un grupo de artistas y curadores el "Primer concurso independiente de puertas intervenidas durante la cuarentena ", iniciativa que a lo largo de casi dos semanas convocó a más de 320 artistas y que esta tarde el artista compartirá al aire de LN+ .

El proyecto arrancó el 26 de abril y fue convocado a través de Instagram, cuando se le ocurrió aprovechar la cuarentena "para tender un puente de artistas a artistas y generar ese espacio de promoción y difusión del arte emergente". Y esta semana el jurado integrado por Ron , el curador Elio Kapszuk, la artista urbana Pum Pum, el diseñador Tano Verón, y la arquitecta y docente Moira Sanjurjo, dieron a conocer los ganadores.

El curador Elio Kapszuk cuenta que @puertacuarenta eligió "un soporte conceptual porque la puerta se resignificó, desde el momento en que tenemos que quedarnos en nuestras casas. No sólo implica pasar de un lugar a otro. Hoy representa una frontera, un límite -aclara-. Territorio de tensión entre el adentro y el afuera, la puerta se ha convertido en un límite que trasciende lo físico y que marca el comienzo o el final de la incertidumbre. Es lo que pasa cuando salís o entras".

Las expectativas fueron ampliamente superadas: "Esperábamos 60, 70 puertas, para elegir cuarenta y armar una muestra virtual, pero se anotaron más de 320 obras", dice Ron. El muralista destaca que se establecieron vínculos fuertes, dado que se armó una minicomunidad donde se siguen en las redes y se dan cuenta de que "no están solos".

Los premios son serigrafías donadas y realizadas por algunos de los jurados -numeradas y firmadas- y otras son de Grupo Escombros y Clorindo Testa. La idea es realizar cuando sea posible una muestra física con las puertas reales para que sean testigo de esta cuarentena.

"Este contexto de pandemia y cuarentena hace que el artista tenga que replegarse a su estudio y afecta la actividad completamente -sigue Ron-. No hay manera de pensar el muralismo analógico como lo veníamos haciendo, pero sí se puede utilizar lo virtual para ensayar proyectos, aunque eso no sería estrictamente muralismo".

"Soy optimista y creo que esto va a volver a la normalidad. Hay esperanza. Lo que no sabemos es en qué tiempo. Mientras tanto uno sigue investigando, generando proyectos que tienen que ver más con lo colectivo y la fusión y con saber que no estamos solos y podemos generar unión para que la actividad no decaiga", afirma.

