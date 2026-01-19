Científicos sociales y políticos responden al Presidente sobre la quita de fondos para el viaje la Luna

En respuesta al comunicado de la Oficina del Presidente difundido el viernes, donde se informaba que la Argentina será parte de la misión Artemis II de la NASA rumbo a la Luna y, al final, que el Gobierno priorizará “el desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos” a la vez que “se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”, la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) emitió un comunicado donde reconocidos investigadores lamentan el menosprecio del Gobierno por las ciencias sociales.

También adhieren entidades y facultades de universidades de la Argentina e Hispanoamérica, como el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas.

La SAAP fue creada en diciembre de 1983, cinco días después de la asunción del presidente Raúl Alfonsín; el primer presidente de la institución fue el economista y politólogo Oscar Oszlak (que firma el comunicado) y actualmente la preside el profesor y politólogo Gustavo Dufour.

El comunicado de la Oficina del Presidente emitido el viernes considera "gastos innecesarios" la inversión en ciencias sociales y politológicas

Marcelo Cavarozzi, Gerardo L. Munck, Roberto Gargarella, Carolina Barry, Sebastián Etchemendy, Mario Pecheny, Paula Canelo, Pilar Arcidiácono, Joaquina Perochena, Catalina Smulovitz, Franco Castiglioni, Federico Merke, Martín D’Alessandro, Sergio De Piero, Santiago Alles, Hernán Borisonik, María Eugenia Coutinho, Pablo Ortemberg, Valeria Brusco, Juan Camilo Parra, Laura Neri y Franco Bartolacci, entre muchos otros académicos, profesores, directores de carrera e investigadores, firman el comunicado que sigue recibiendo adhesiones.

“En todo el mundo politólogas y politólogos trabajan en la enseñanza o la investigación universitaria o en think tanks, en la diplomacia y los organismos internacionales, la opinión pública, el ámbito empresarial, la consultoría en instituciones públicas o privadas, el periodismo, el análisis en organizaciones no gubernamentales o en grupos de interés y el asesoramiento para la toma de decisiones en ministerios, legislaturas y gobiernos nacionales y locales -comienza el escrito de la SAAP-. En la Argentina la ciencia política es una disciplina plural, un ejemplo de convivencia entre visiones teóricas, ideológicas y políticas muy distintas. La ciencia política argentina goza además de un importante prestigio a nivel internacional, medido por reconocimiento de pares, publicaciones en revistas académicas y trayectoria de profesionales dentro y fuera del país”.

Compartimos un nuevo listado con las personas que adhieren al documento. A la brevedad publicaremos listados subsiguientes con las adhesiones que se están sumando. pic.twitter.com/9mDyQYPz4F — SAAP (@RedSAAP) January 19, 2026

Se aclara que “la ciencia política se practica en todas las democracias del mundo y solo en ellas se desarrolla”. “Porque donde no hay democracia no hay ciencia política. Y la ciencia política es de calidad allí donde hay demócratas interesados en sostenerla”.

“Por ello, las instituciones y las personas abajo firmantes lamentan el comunicado de la denominada ‘Oficina del Presidente’ que menosprecia a las ciencias sociales en general y a la ciencia política en particular, reclaman el cese del ataque público y sistemático a la comunidad científica argentina y solicitan la urgente recomposición del presupuesto para todo el sistema universitario, científico y tecnológico nacional”, finaliza.

El punto central es por qué un gobierno con ideología autoritaria y fundamentalista de mercado odia la Sociología y la Ciencia Política.



Porque la Sociología como disciplicna niega que el ser humano sea por naturaleza egoísta y "maximizador de intereses". SIEMPRE somos seres… pic.twitter.com/QkjzMnTwKe — Sebastián Etchemendy (@etchemen) January 17, 2026

El primer antecedente de la carrera de Ciencia Política en el país es la Escuela de Diplomacia de la Universidad Nacional del Litoral, en la década de 1920. En 1951, se creó por primera vez la carrera de Ciencia Política y Administración, en la Universidad Nacional de Cuyo.

“Consideramos que ese último párrafo fue innecesario, incluso pensamos que se trató de una pequeña provocación, sobre todo en un contexto en el que las actividades vinculadas a ciencia y tecnología en general, y a ciencias sociales en particular, están siendo desfinanciadas –dice Dufour a LA NACION– No solo en cuestiones salariales sino también en cuanto a infraestructura. La intencionalidad del Presidente o de quienes lo rodean la desconocemos. Estamos preocupados y por eso hicimos una declaración en tono propositivo, rescatando las contribuciones que ha hecho la ciencia política en particular y las ciencias sociales en general al fortalecimiento y la recuperación de las instituciones democráticas en la Argentina. No queremos polemizar sino poner en valor nuestras contribuciones desde nuestro pequeño lugar de trabajo y con los pocos recursos que tenemos a disposición”.