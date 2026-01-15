Críticas de escritores y editores por la app “Ask This Book” creada por Amazon para Kindle

Por el lanzamiento en diciembre pasado de la aplicación “Ask This Book” [Pregunta a este libro], herramienta de inteligencia artificial (IA) para los usuarios de Kindle, Amazon enfrenta críticas de escritores y editores en Estados Unidos, donde por ahora está disponible la app que permite interactuar con un chatbot y solicitar resúmenes e interpretaciones sobre pasajes de libros.

Las críticas de los escritores, editores y agentes literarios se centran en dos cuestiones: la app no es optativa para los titulares de derechos y, además, utiliza IA generativa.

“Pregunta a este libro” permite resaltar cualquier pasaje de texto mientras se lee un libro y ofrece respuestas sobre temas como la motivación de los personajes, la importancia de una escena o el contexto histórico en que sucede la historia. La app estaría disponible para todos los dispositivos y el sistema operativo Android en 2026.

Amazon describe la función como “tu asistente experto en lectura, que responde al instante preguntas sobre detalles de la trama, relaciones entre personajes y elementos temáticos sin interrumpir tu ritmo de lectura”. Al resaltar una frase o una oración, se escribe una pregunta en un cuadro de búsqueda y la IA genera una respuesta directamente en la página.

Para los escritores, se trata de un chatbot que utiliza IA generativa. Hasta ahora, Amazon no informó detalles técnicos del servicio ni las protecciones utilizadas para prevenir “alucinaciones” (las típicas respuestas erróneas y “divagues” de la IA) o para proteger el texto del entrenamiento no consensuado con los titulares de derechos.

La empresa informó que “para garantizar una experiencia de lectura consistente, la función siempre está activa y no hay ninguna opción para que los autores o editores excluyan títulos”. Esto provocó el reclamo de escritores, agentes literarios y ejecutivos de editoriales estadounidenses, que directamente ignoraban la existencia de la app. Por estas reacciones, “Ask This Book” deberá someterse a una revisión legal y técnica “para comprender el proceso y las protecciones que Amazon está implementando, así como los derechos con los que cuentan para hacerlo”, según declaró un editor consultado por Publishers Weekly.

No es la primera vez que Amazon instala una nueva función sin previo aviso a los titulares de derechos de autor. En 2009, la compañía lanzó una función de texto a voz que leía libros digitales en voz alta, violando los derechos de audio. En esa ocasión, el portavoz de Amazon, Drew Herdener, sostuvo que no eran audiolibros sino “simplemente un software que se ejecuta en dispositivos y lee el contenido”. No obstante, Amazon debió disponer que la función fuera opcional, por lo cual tuvo que modificar el sistema para que los titulares puedan decidir, título por título, si desean activar o desactivar la función de texto a voz.

Escritores y agentes estiman que el uso de una IA generativa que analiza una obra protegida por derechos de autor es la materialización de una obra derivada y reafirman que todo aquello relacionado con la IA generativa es un derecho independiente reservado exclusivamente al autor.

El Gremio de Autores de Estados Unidos remarcó que la app “convierte los libros en productos interactivos y con capacidad de búsqueda similares a los libros electrónicos mejorados o las ediciones anotadas: un nuevo formato para el cual los derechos deberían negociarse específicamente”.

Por su parte, Amazon señaló que la función solo utiliza el contenido del libro como estímulo y que “no se retiene ni se utiliza para entrenar el modelo de IA subyacente”; según la empresa, no sería necesario el pago de una licencia. “Los lectores llevan años haciendo estas preguntas a través de búsquedas en internet y esta función es más nativa, sin spoilers y ayuda a los clientes a seguir leyendo en lugar de salir del libro, como ocurre actualmente con todas las demás formas de responder preguntas sobre el libro que se está leyendo”, argumentaron.

“Hemos compartido nuestras inquietudes con Amazon y agradecemos su disposición a compartir información y escucharnos, así como las mejoras que ha realizado desde su lanzamiento -comunicó el Gremio de Autores-. Sin embargo, consideramos que funciones como ‘Pregunta a este libro’ y otras mejoras de IA en libros deben estar licenciados y ser compensados. Se trata de usos completamente nuevos que quedan fuera de los derechos otorgados por la mayoría de los contratos editoriales, acuerdos minoristas y términos de servicio de la plataforma”. Los autores instaron a Amazon a adoptar un modelo de pago con permisos.

“Básicamente, la app usa IA generativa –explicó a LA NACION el director de Proyecto451, Daniel Benchimol-. La herramienta es muy útil, porque se entra al libro y se puede conversar con una IA que te resume parte del contenido o explicar algún concepto que no se entiende. Pero para que la IA haga eso antes se tiene que haber leído el libro. Por eso existe, desde hace más de un año, la indicación de algunos autores de prohibir que sus libros sean usados para entrenamiento. Amazon estaría dando un servicio para el que no está autorizado. El problema es que haya usos derivados de la obra. La función está bien, pero es lógico que aparezcan reclamos”.

La empresa empezó a hacer algunos cambios. Antes, la app analizaba el texto completo y respondía preguntas sobre la totalidad de la obra. Tras las quejas de que el chatbot “espoileaba” detalles de la trama o el contenido, la aplicación se limita solo al texto seleccionado. De este modo, ahora “Pregunta a este libro” a menudo responde que “no contiene la información buscada”, eufemismo para el tan conocido como humano “no sé”.