Le dieron el alta médica a Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa recibió esta mañana el alta hospitalaria de la clínica Ruber, en Madrid, donde se encontraba internado por segunda vez con Covid desde el sábado pasado. El Premio Nobel hispanoperuano salió caminando de la clínica, lo que enseguida permitió confirmar que, como declaró su familia, se encuentra recuperado. “Está en muy buenas condiciones, y muy contento de regresar a casa, y sobre todo muy agradecido a todo el personal de la clínica Ruber por el trato tan profesional y amable que le han dado estos últimos días”, declararon al diario El País.

“Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado. Muchas gracias al Hospital Ruber Internacional, que lo ha atendido impecablemente. Innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días: ¡Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!”, escribió en Twitter su hijo Álvaro Vargas Llosa.

El escritor, de 87 años, había tenido coronavirus en abril del año pasado, motivo por el que también estuvo hospitalizado poco antes de su viaje a Buenos Aires para participar de la Feria del Libro y presentar su ensayo sobre el escritor español Benito Pérez Galdós, La mirada quieta (de Pérez Galdós).

Desde entonces, su agenda -que incluyó como un gran hito su ingreso a la Academia de París- no tuvo pausas. De hecho, el día anterior a esta internación, Vargas Llosa había participado del XVI Foro Atlántico de Madrid, en el que estuvieron varios expresidentes de América Latina, entre ellos, Mauricio Macri, el chileno Sebastián Piñera y el mexicano Felipe Calderón, la precandidata presidencial Patricia Bullrich y el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña.

