Acercamiento entre Presidencia y la Fundación El Libro por el acto de Milei en La Rural

Escuchar

Un día después del “virulento” discurso del presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, que acusó al Gobierno de “atacar” a la cultura y de mentir sobre las cifras del costo del stand de Nación en La Rural, autoridades de la FEL y de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, se reunieron ayer por Zoom en vista de la organización del acto del Presidente en La Rural el 12 de mayo, en la pista central.

Según pudo saber LA NACION, la reunión fue “muy buena”. La productora responsable de la organización del acto es Mara Gorini, a quien se presenta como la secretaria privada de Karina Milei y también como su “mano derecha”. Días atrás, autoridades de la FEL también se habían reunido de modo virtual con Gorini y los responsables de marketing y prensa y comunicación del Grupo Planeta, casa editorial del Presidente.

Trascendió que desde Presidencia en un principio pidieron a la FEL una suerte de “servidumbre de paso” en La Rural, para que la gente que fuera al acto de Milei lo hiciera directamente hacia la pista central y no tuviera contacto con el resto de la Feria. También solicitaron cinco mil entradas, equivalente a un total de veinticinco millones de pesos, gasto que la FEL no podría afrontar. A lo sumo, les darán doscientas, aseguraron. Desde la FEL señalaron que la visita de Milei a la Feria los “alegraba” y que no querían poner trabas a su presentación. “La Feria se caracteriza por la pluralidad; no hay censura”, remarcaron.

La presentación se hará a las 16, y no a las 19, como se había informado en un principio. De ese modo, los disertantes del debate de cierre de la Feria -Beatriz Sarlo, Hernán Lombardi, Lucas Llach, Martín Kohan y María O’Donnell-, que está previsto para el mismo día, a las 17.30, tendrán otro “tema” para analizar.

Si bien desde Presidencia solicitaban un ingreso especial a la Feria, aceptaron la propuesta de la FEL y decidieron que las personas que entren en la Feria ese domingo y quieran ir a la presentación de Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (que ya se vende en el stand de Planeta a $ 26.900) puedan hacerlo, como en una actividad más. Por afinidad política, curiosidad o para ver el espectáculo, ya se prevé que ese día haya gran demanda de tickets para concurrir a la Rural.

Finalmente los expositores no están muy contentos con esta novedad, porque la atracción de ese domingo será la presencia de Milei y no los catálogos de las editoriales. Tienen experiencia: así ocurrió cuando la expresidenta Cristina Kirchner presentó Sinceramente.

Todos los gastos -seguridad, ambulancias, vallados, pantallas gigantes, baños químicos y el costo del alquiler de la pista- que se desprendan del acto correrían por cuenta de Presidencia o del propio Milei. “Las arcas de la FEL no están para semejante sacrificio”, dijeron desde la institución organizadora de la Feria a este diario. El Grupo Planeta tampoco aportaría fondos y todos descartan que le cedieran gratuitamente la pista a Milei para esta presentación. En materia de costos, fuentes editoriales arriesgaron que el precio del alquiler de ese espacio al aire libre, rodeado de gradas, podría rondar al equivalente a veinte salas José Hernández, la más grande de todos los pabellones.