Elecciones 2023: Patricia Bullrich contó la lección que aprendió en el gobierno de Macri y se quejó porque no se festeja el “descubrimiento” de América

La precandidata a presidenta de Pro, Patricia Bullrich, participó este viernes del XVI Foro Atlántico, que la Fundación Internacional para la Libertad organiza en España, y analizó la realidad argentina de los últimos 20 años. En ese marco, cuestionó en duros términos el modelo económico instituido por el oficialismo, contó la lección aprendida durante el gobierno de Mauricio Macri en aras de poder llevar adelante los cambios que su espacio propone y remarcó la necesidad de romper con el “relato” kirchnerista, al que atribuyó entre otras cuestiones que ya no se festeje el “descubrimiento” de América.

“¿Por qué tenemos que creer en una Argentina diferente?”, le preguntaron a Bullrich al inicio de su alocución en el evento intitulado “Iberoamérica: Democracia y Libertad”. Entonces, contestó: “Cambiaría la pregunta por otra: ¿por qué volver a luchar? Porque no es que nosotros vamos a creer en algo que no está en el ADN de los argentinos, sino que vamos a creer en algo que es parte de nuestra forma de vida, de nuestro ser argentino e hispanoamericano. Es un país que vive hace años en un pantano y ha tenido posibilidades de salir, pero ha sido hundido sistemáticamente en el pantano del populismo”.

Tras ello, planteó que la Aargentina necesita “orden” y poder establecer las bases de una “economía transparente, clara y de una capitalismo de reglas”. “Hay que dinamitar el régimen económico kirchnerista, que está basado exactamente en lo contrario”, sostuvo y agregó: “En los últimos 20 años, la Argentina tuvo una transformación brutal del Estado sobre todos sus ciudadanos. En 2003, el Estado pesaba 20 puntos del PBI y hoy pesa 43 puntos. Quiere decir que todo el dinero, el ahorro, la producción y lo que podíamos haber hecho con esos puntos del PBI -que no redundó en mejores prestaciones- acumuló un modelo: el modelo de sometimiento, en el que el Estado le da recursos a los sectores más pobres y los empobrece a partir de esos recursos. Les da recursos a empresas y a sindicatos para generar ese modelo”.

Frente al escenario descripto, la exministra de Seguridad de Macri afirmó que “la lucha es desajustar” y “desestructurar a las burocracias”. “En la Argentina, de 23 provincias, 13 tienen más empleo público que privado. Funcionan como cajas registradoras”, sentenció para luego hablar del “relato” kirchnerista. En ese sentido, acusó al Estado de provomer una educación “ideologizada” y señaló: “Les enseñan a los alumnos el modelo de la patria sometida al imperialismo norteamericano, a separarse de nuestras raíces, de España. Esta idea de desconocer nuestra historia, de que nosotros estamos así porque nos hicieron ser así, porque los españoles, porque los americanos... El 12 de octubre no se festeja más en la Argentina, el día del descubrimiento de América, nuestro descubrimiento, no se festeja más, porque nuestras raíces culturales las quieren reconvertir”.

Más tarde, habló sobre el aprendizaje que le dejó su participación en el marco del gobierno de Macri con miras a llevar adelante los cambios necesarios para “desmontar el modelo peronista” en una futura gestión. “El principal aprendizaje tiene una forma en la que se ha repetido de manera sistemática el mismo problema, que es la falta de nitidez en las ideas de lo que queríamos hacer”, comenzó y remarcó la importancia de “salir de la caja ideológica del peronismo para discutir desde las necesidades reales de una sociedad que se ha degradado”.

Luego, Bullrich evaluó que hubo un “punto en común” en la caída de los gobiernos no peronistas anteriores al de Cambiemos. “Hay un momento en el que el gobierno se se siente rodeado, asediado frente a los cambios que tiene que llevar adelante y los factores de poder, sean sindicales, empresarios o ahora también sociales, como los grupos piquetereos”, dijo y añadió: “Y hay un momento en el que frente a esa presión se cede, y cuando se cede se pierde todo”.

Así las cosas, consideró que “el camino es no desviarnos, no dejarnos someter por estas minorías intensas”. “Eso va a generar una fortaleza en el pueblo argentino, en la que ve que su gobierno tiene el coraje y el carácter para hacer los cambios y no lo deja solo. Hoy la Argentina no necesita un administrador, necesita un liderazgo de convicción”, aseguró.

