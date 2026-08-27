Leonardo Padura gana el Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado

La Federación de Gremios de Editores de España otorgó el Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado al escritor cubano Leonardo Padura (1955). El jurado ponderó su capacidad para contar historias que, partiendo de la investigación, indagan en la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia sobre las vidas individuales. Valoró además “una trayectoria de gran proyección internacional y la riqueza de registros y géneros que caracteriza su obra”. El Liber es un premio no dinerario.

Reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, su nombre está vinculado a la serie de novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde, un detective melancólico y lúcido a través del cual el novelista retrata la vida cotidiana, las contradicciones y las transformaciones de la sociedad cubana. En la miniserie Cuatro estaciones en La Habana se adaptaron cuatro de las novelas de Conde.

📚 Leonardo Padura, Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado.

Se reconoce la trayectoria de una de las grandes voces de la literatura contemporánea en español.

🏆 La entrega tendrá lugar el 30 de septiembre en el MNAC, en el marco de Liber.

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Padura desarrolló una obra narrativa de gran ambición literaria e histórica. Entre sus libros más destacados figuran La novela de mi vida, Herejes, Regreso a Ítaca, Como polvo en el viento y Morir en la arena, publicadas por Tusquets. Con El hombre que amaba a los perros, considerada un clásico de nuestro tiempo y en la que el autor reconstruye la historia de León Trotski y Ramón Mercader en México, conquistó al gran público.

Su producción incluye también el libro de relatos Aquello estaba deseando ocurrir y una obra ensayística, con títulos como Agua por todas partes, Los rostros de la salsa e Ir a La Habana, un recorrido personal, cultural y literario por la ciudad que atraviesa buena parte de su universo creativo. Su obra, marcada por la crítica social y por una profunda atención a la historia reciente de Cuba, ofrece una mirada compleja sobre la memoria, las utopías y los desencantos de varias generaciones.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Café Gijón, el Premio Dashiell Hammett, el Premio de las Islas 2000, el Premio Brigada 21, el Premio de Novela Histórica Barcino y el Premio Pepe Carvalho de 2023. Sus libros fueron traducidos a varios idiomas, situándolo entre los autores más reconocidos de la literatura hispanoamericana actual.

Tras conocer la concesión del galardón, el escritor expresó su agradecimiento: “Con enorme satisfacción, y también con orgullo, he recibido la noticia de que he sido escogido para recibir este reconocimiento. Agradezco doblemente a la Federación de Gremios de Editores de España que hayan escogido mi trabajo para la distinción de este año, y les expreso mi gratitud como autor y como escritor cubano que vive y escribe en Cuba”.

Padura remarcó la importancia del galardón y de la entidad que lo concede: “No es un premio cualquiera ni lo otorga cualquier institución, sino una que desempeña la imprescindible labor de dar visibilidad a nuestro trabajo como escritores y de gestionar las vías para que complete su círculo vital, existiendo, primero, y llegando al lector, después”.

Es el primer escritor cubano en recibirlo: “Es un motivo de doble satisfacción, porque supone un reconocimiento no solo a mi persona, sino también a la cultura a la que pertenezco y en la que permanezco”.

La entrega del Premio Liber 2026 a Padura tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), durante la Feria Internacional del Libro, Liber 2026. En ese acto se entregarán los Premios Liber 2026 al fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público, que este año obtuvo la Biblioteca Regional de Murcia; al fomento de la lectura en Medios de Comunicación al suplemento ABC Cultural, y a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, a la serie Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y Rodríguez, basada en el libro homónimo de Javier Cercas. El Premio Boixareu Ginesta al librero del año lo recibió la Librería Casa Anita de Barcelona.

En ediciones anteriores ganaron el Premio Liber los escritores Juan Villoro, Rosa Montero, Isabel Allende, Almudena Grandes y Santiago Muñoz Machado, entre otros.