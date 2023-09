escuchar

“En un momento me descubrí sosteniendo una especie de diálogo con alguien que tarde o temprano vendría a leer mi trabajo para luego adivinar las ideas que hay detrás”, escribe el artista Eduardo Basualdo (Buenos Aires, 1977) en el prefacio de su nuevo libro. Lo presentó justo una semana antes de que comience arteba, en el café del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, todavía en el marco de Pupila, una gran instalación de espíritu antológica que lleva más de un año en exhibición.

La parte de las palabas y los pensamientos, algo así como la charla alrededor de su obra, es algo íntimo o secreto que le venía guionando internamente su trayectoria. Y fue eso lo que sintió la necesidad de volcar en el formato libro: Ensayo de escape. Notas para un diagrama morfoconceptual sobre la obra de Eduardo T. Basualdo es el título de esta deliciosa publicación, que fue produciendo en paralelo a la exposición.

"Pupila", de Basualdo, en el Museo de Arte Moderno, lleva más de un año en exhibición DAVID FERNANDEZ/ AFV

Una publicación que al igual que la muestra o sus trabajos en general tiene diferentes capas. Por un lado, el libro de texto; por otro, una pieza desplegable que sirve de mapa. En la portada blanca, cual exlibris, un gráfico negro con relieve explica, resume, sintetiza toda obra que el artista concretó en más de veinte años de trayectoria. Contiene 18 figuras y cada una representa un momento específico de la producción: la secuencia revela, cronológicamente, la metamorfosis de una figura que va mutando, explorando diferentes formas, materiales y su relación con la luz y el espacio. Meticulosamente diagramado, este plano ordena todo. Igual que el índice azul, un tercer elemento impreso en una faja imantada que abraza por fuera el contenido. Porque Basualdo siempre los bordes, los límites, el adentro, el afuera se empeña en evidenciarlos.

Una secuencia desplegable de dieciocho figuras representa una figura que va mutando, explora diferentes formas y su relación con la luz y el espacio

Escrito en colaboración con Ezequiel Alemián y editado por Ailin Staicos, el libro está dedicado a su madre y a su hijo, a su origen y su descendencia. Y hasta en ese amoroso detalle aparece otro guiño y su lógica. El texto fluye entretenido, en primera persona, presentando los pensamientos sobre su práctica, las ideas y anécdotas de las obras y las personales, de la vida doméstica. También se abren paso en el relato el contexto histórico y la escena artística de su generación.

Mientras el prolífico artista avanza con otra publicación que editará el Moderno, ya no con textos propios sino de otros autores, Ensayo de escape, libro de texto de 200 páginas y un gráfico desplegable, está en venta durante la feria arteba ($15000) y en la librería del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Isla de ediciones: todo para leer

Junto al exultante barrio joven de arteba, que ahora se llama Utopia, la Isla de Ediciones celebra diez años Santiago Filipuzzi

En la nueva edición de arteba, que el público en general podrá visitar a partir de hoy, la Isla de Ediciones de Fundación Proa cumple diez años. Timoneada por el librero y editor Carlos Ávila, este año fueron convocados sellos independientes argentinos que editan teoría, crítica, estética, política: Ripio, Caja Negra, Iván Rosado, Ubu, Fadel & Fadel, Buchwald, Cruce y Caracol. También tiene su espacio la siempre desbordante mesa de fanzines, a cargo de PULSO, desde el espíritu creativo de Are You a Cop or What? Completa la propuesta la presencia de la librería La Paragráfica, con su amplísima variedad de publicaciones de arte local e internacional.

A pesar la marea revuelta que puede significar tanto la crisis del país como el hecho de estar ubicada junto a la bulliciosa zona de galerías emergentes denominada Utopia, la Isla se sostiene y festeja. A propósito de “marea”, se presentará esta tarde allí la novedad de Siglo XXI, Mareadas en la marea, de Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro.

Exquisita y artesanal la editorial Buchwald se destaca con un cuidado catálogo que incluye ensayos sobre arte y literatura, narrativa y poesía. Traducciones de textos alemanes de Walter Benjamin, Hugo Ball, Rainer María Rilke y Wassily Kandinsky, entre otros. Libros numerados, que sus editores Sol y Enrique traducen, editan, maquetan, imprimen, cortan, encuadernan y cosen a mano en su oficina del Palacio Barolo. Para el bellísimo Egon Schiele. Cartas, poemas y documentos, que revela el proceso creativo y la vida del artista, hicieron su propia tela de encuadernar agregando papel al lienzo y la serigrafía a tres colores para la tapa y contratapa.

La editorial rosarina Iván Rosado llega a la feria con tres novedades imperdibles dentro de su colección de arte Maravillosa Energía Universal: Bye Bye Secreto!, una travesía por el delicado mundo del dibujo de la artista Claudia del Río. Su última publicación de ensayo y dibujo, Pablo Suárez, Eldorado y otras historias, de Adriana Armando y Guillermo Fantoni. Además de Yente – Carpeta de Exposiciones 1935-1960, que presentarán en “el Living de la Isla”, el sábado 2 de septiembre, a las 16, la albacea y sobrina de la artista, Liliana Crenovich, y los editores Ana Wandzik y Maximiliano Masuelli.

Ubu Ediciones toma el ensayo como forma, sus títulos se encaminan en diversas temáticas filosóficas y en el campo de la sociología de la cultura con investigaciones sobre música, poesía, traducción. Desde su colección Imaginaria propone dos interesantes títulos alrededor de los escritos y los proyectos visuales de Aby Warburg. A cargo del profesor de Historia del Arte en la Universidad de Hamburgo y director de la Warburg-Haus, Uwe Fleckner, en Imágenes que hacen historia. Acontecimientos históricos en la memoria del arte compiló ensayos sobre imágenes históricas desde la Edad Media hasta la actualidad. Y también el más reciente libro, Aby Warburg y el poder de las imágenes, que presentará la historiadora Paula Bruno y la investigadora Greta Winckler también mañana, a las 18.

El marco de la feria resulta ideal para destacar el trabajo de la editorial Ripio de la mano de Leticia Obeid. De origen cordobés, la artista visual presentará su libro titulado Galería de copias en diálogo con el escritor Ezequiel Alemian, el domingo 3 de septiembre, a las 16, en el Living de la Isla. La publicación hilvana los más diversos relatos sobre copias; prologado por el escritor Alan Pauls y contenido en el impecable diseño gráfico de Cecilia Szalcowicz y Gastón Pérsico.