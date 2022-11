Los fanáticos de Bob Dylan denunciaron que no son originales las firmas del libro de edición limitada

escuchar

A menos de un mes de la publicación de la edición especial de The Philosophy of Modern Song (La filosofía de la canción moderna), un libro de ensayos y reflexiones de Bob Dylan, la editorial Simon & Schuster tuvo que reconocer que las firmas del autor y compositor eran réplicas y no originales, como prometían en la campaña de lanzamiento. “Queremos pedir disculpas a aquellos que compraron la edición limitada The Philosophy of Modern Song. Resulta que los libros de la edición limitada contienen la firma original de Bob, pero en forma de réplica. Estamos abordando esto de inmediato dando a cada comprador un reembolso inmediato”, comunicó el sello a través de un mensaje en las redes sociales después de recibir numerosas quejas de clientes.

Los fans analizaron los autógrafos de Dylan que traían los ejemplares "especiales" y descubrieron que eran réplicas autograph Live

La sospecha comenzó a fines de la semana pasada, luego de que los lectores y lectoras compartieran sus impresiones sobre las firmas en foros de Internet. Según su criterio, se veían demasiado uniformes para ser reales. Entre los reclamos, se encuentra una carta abierta dirigida a la editorial firmada por Justin Steffman -director ejecutivo de Autenticación de AutographCOA (ACOA)- que fue publicada en el portal digital “Medium”. “Nos ha llamado la atención que los libros que usted garantiza que estarán ‘firmados a mano’ por Bob Dylan, de hecho, no están firmados a mano por nadie. Solo se encuentran un pequeño puñado de variaciones de formación de firmas en todos los libros que reciben sus clientes. En otras palabras, se usó absolutamente (sin ninguna duda) una máquina Autopen para firmar todos estos libros y se seleccionó entre menos de una docena de posibilidades para firmar las 900 copias que se vendieron”, asegura el autor.

Aunque al principio la editorial sostuvo que los libros efectivamente habían sido firmados a mano por el artista, al cabo de unos días cambió su postura. Por lo tanto, los fans de Dylan podrán recuperar su dinero tras conocerse que los 900 ejemplares vendidos como únicos eran copias, en contra de lo que había anunciado la editorial en una carta que acompañaba la edición.

La publicación, que salió a la venta a principios de este mes con un valor de 600 dólares, es la primera que contiene los textos inéditos que el célebre cantante y compositor de 81 años publica desde 2004. Además, incluye sus propias reflexiones sobre 66 canciones, como “London Calling” de The Clash y “Don´t Let Me Be Misunderstood” interpretada por Nina Simone.

Ganador del Nobel literario en 2016, Dylan protagonizó un escándalo mediático cuando faltó a la ceremonia de entrega del premio. Recién seis meses después viajó a Estocolmo para recibir la medalla y el diploma correspondiente y brindar dos conciertos.

LA NACION