“Mantener viva la luz”: la fotografía llega a nuevos públicos con Pinta BAphoto

La lluvia paró y la luna, casi llena, iluminó el cielo anoche sobre La Rural, donde DJ Palapa musicalizó el after hour de Pinta BAphoto. Adentro del Pabellón 8, cientos de personas siguieron recorriendo hasta el último minuto la feria que cerrará hoy su 22ª edición. “Hay jóvenes comprando fotografías vintage. ¿Qué más se puede pedir?”, observó Roberto Vega, director de Hilario, una de las 56 galerías de distintos países que presentan un amplio panorama de la escena visual de América Latina.

“Desde el comienzo, el propósito de Pinta BAphoto fue elevar y posicionar a la fotografía dentro del marco del arte contemporáneo. Y 22 años después seguimos trabajando con esa misión: buscamos mantener viva esa luz”, dijo a LA NACION Diego Costa Peuser fundador y director global de Pinta.

Diego Costa Peuser con Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña, en la primera recorrida de la feria

Coincidió con él Irene Gelfman: “Esta edición de BAphoto es una de las mejores desde que estoy a cargo de la dirección artística y curaduría global de Pinta –opinó-, por la calidad de los proyectos expositivos, la diversidad de artistas expuestos y los invitados internacionales, que están generando una red regional impulsada por la plataforma Pinta. Con un equilibrio entre arte moderno y contemporáneo, se sumó a los festejos de los 200 años de la fotografía para invitarnos a pensar qué significa la fotografía hoy, qué significa una imagen y cómo cambia la forma de mirar y la percepción”.

Obra de Carolina Magnin en Tomás Redrado

Como consecuencia de esa creciente red regional, conformada por ferias y semanas del arte organizadas por Pinta en distintos países, el stand del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe exhibe obra de Ainelén Bertotti Burket comprada a la galería Subsuelo en Pinta Miami. “La difusión del proyecto nos vino muy bien, tiene mucha visibilidad”, señaló Daniel Pagano, uno de sus directores.

Hubo también una nominación al Premio EFG/ArtNexus, que se definirá en diciembre: el elegido fue Miguel Rothschild, representado por Jorge López, director de la galería homónima. “Tras más de veinte años sin regresar profesionalmente a buenos aires –dijo este último-, el balance es positivo. La feria tiene un tamaño muy amable y esto permite tener un mejor acercamiento al público y al coleccionismo, que está muy informado y educado en arte contemporáneo y fotografía”.

Alberto Goldenstein con sus fotos vintage de Mar del Plata Santiago Filipuzzi

En ese sentido coincidió Nora Fisch, representante de Alberto Goldenstein, protagonista de un Special Project curado por Gelfman. “Tuvimos excelente feedback de la gente especializada –aseguró-. Los curadores invitados se interesaron mucho en Alberto y es altamente probable que le llegue una invitación a participar en una muestra internacional a raíz de este intercambio. Vendimos obras más recientes y estamos en conversaciones por algunas de las copias vintage del 2001. Fue una buena decisión de Irene mostrar la serie Mar del Plata; resonó con el público por los recuerdos compartidos”.

Esa misma energía notó Marina Pellegrini, codirectora de la galería Vasari: “Hay mucho interés del público. Recibimos mucha repercusión del documental de Annemarie Heinrich”, dijo en referencia al film dirigido por Mariana Sanguinetti que se proyecta en el Malba los viernes a las 20. El interés se refleja también en las salas colmadas del foro, donde ayer se habló entre otros temas sobre cómo una historia se transforma en obra y cómo el vínculo personal con las imágenes puede dar origen a una colección.

La feria ofrece una amplia variedad de propuestas

“Hubo un cierre al estilo procesión hasta el stand, acompañados por el tenor Santiago Sirur –contó Ismael Abrahan, codirector de la galería Almacén, que exhibe en la sección next obras de Guillermo Srodek-Hart y Patricia Viel-. Fue una de las performances más sensitivas de los últimos tiempos”.

“¡La feria está mucho más activa que el año pasado!”, opinó Amparo Díscoli, codirectora de la galería Cosmocosa. “Vendimos dos copias de la obra de Ignacio Iasparra, que es una edición de tres, así que se está por agotar. La primera compra, en la primera hora de la feria, fue de la joven coleccionista Nicole Moises. Se notó una mejoría exponencial en la calidad de las propuestas, y los coleccionistas vuelven más de una vez”.

Pinta BAphoto aportó color en un fin de semana lluvioso

“Está impecable”, opinó Georgina Valdez, directora de The White Lodge, mientras otras como OdA, Intemperie y Al Sur confirmaban que concretaron ventas. Hay quienes no compran obras, sino libros. Por ejemplos los del proyecto @thewalkingconurban, que ya vendió 70, o los de Juan Gabriel Miño, uno de los ganadores del premio In Situ, en el stand de Moria. El otro ganador fue Dagurke, luego de que el Moderno le comprara dos piezas, además de sumar a su acervo otras dos de Miguel Mitlag en Gachi Prieto, quien definió esta edición de la feria como “excelente”.

“Nuestra primera participación en Pinta Buenos Aires Foto ha sido sumamente positiva, tanto en términos comerciales como institucionales –dijo María Wonda, directora de la galería cordobesa que representa a Dagurke-. Las ventas fueron muy satisfactorias y reflejan la solidez de una feria que se consolida año tras año. La trayectoria internacional de Pinta se traduce en una organización profesional y, sobre todo, muy cálida. Como galería del interior del país, nos sentimos especialmente acompañados e integrados. Creo que esa combinación de profesionalismo, confianza y cercanía es lo que finalmente también se refleja en las ventas”.

El público demuestra un gran interés Pilar Camacho - LA NACION

En eso coincidió Gastón Deleau, director artístico de Arte x Arte: “La feria está cada vez más linda, más cuidada –observó-. Es destacable que siga vigente, 22 años después de aquel sueño que tuvimos con Diego. Hizo un gran trabajo para que la fotografía crezca en América Latina”.

Para agendar:

22ª edición de Pinta BAphoto, hasta hoy a las 20 en el Pabellón 8 de La Rural (Av. Sarmiento 2704). Hoy a las 18 en el Foro, Vivian Galban, Alfredo Srur y Carolina Magnin hablarán con María Paula Zacharías sobre los 200 años de la fotografía