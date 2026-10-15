“El futuro es analógico”: cómo es la experiencia que propone viajar en el tiempo

“Esto es un desacelerador”, aclara Vivian Galban mientras cruza la Plaza San Martín, vestida con overol de jean bajo el sol de una tarde primaveral, con una caja de acero inoxidable en su mano. Acaba de dejarla un instante sobre una vereda para captar la fachada del Edificio Kavanagh a través de un pequeño agujerito que deja pasar la luz. Y regresa ahora a Rolf Art con su botín: una imagen que podrá ver recién horas más tarde, en tiempos en que el teléfono permite tomar todas las que uno quiera y compartirlas en redes sociales en apenas unos segundos.

Cuando termine uno de los varios recorridos que tiene previstos con distintos grupos por Retiro, esta artista que también es arquitecta revelará en un baño de la galería todos los papeles fotosensibles que guardan en su interior las cámaras estenopeicas creadas por ella. Y los colgará luego en una pared, junto a la vidriera, donde se exhibe hasta mañana el resultado logrado junto a las trescientas personas que colaboraron en este proyecto. Más tarde, se editará en un libro.

Vivian Galban con su cámara, en uno de sus recorridos por la ciudad

“Vinieron a derivografiar, son derivografiadores”, explica esta fotógrafa y arquitecta, especializada en crear experiencias colectivas en torno al proceso fotográfico. Esta vez dio un paso más –literalmente- que en Exposición en tiempo real, cuando proponía al público detenerse frente a una caja de gran formato para hacer retratos de la forma más analógica que existe. Ahora, para Derivografías, convocó a que la acompañaran en una excursión urbana en el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura y de los doscientos años de la invención de la fotografía.

La artista prepara la cámara para registrar el Kavanagh desde la Plaza San Martín

“El futuro es analógico”, anunciaba días atrás desde la cuenta de Instagram de la galería, al convocar a fotógrafo y arquitectos a sumarse a esta aventura urbana. “En dos variables –dice ahora a LA NACION-: en lo físico, en el tema de generar la cámara y el tiempo, pero también en el hecho de construir las cosas con otros”.

Con ese mismo espíritu nació La Cápsula, muestra colectiva dedicada a los procesos fotográficos experimentales y a las técni­cas históricas de reproducción de la imagen, que presentará la semana próxima en Pinta BAphoto, del 22 al 25 de octubre en La Rural, y luego en un pop-up show en París, durante la semana de Paris Photo, del 9 al 15 de noviembre.

Una aplicación permite ver en positivo las imágenes reveladas en negativo

Lo que se podrá ver allí, con su curaduría, es una selección de trabajos de diez artistas participantes de Studio Vivian Galban. El año pasado, el grupo realizó una especialización intensiva en técnicas antiguas de reproducción fotográfica en Pe­numbra Foundation, Nueva York. Y accedió a los archivos y colecciones del MoMA, la New York Public Library y The Morgan Library & Museum para profundizar en “la relación entre los procesos fotográfi­cos históricos y los modos de preservación, circulación y construcción de la memoria visual”.

Fotografía sin título de Vivian Galban, realizada en 2025, que integra la muestra "La Cápsula" Gentileza Vivian Galban

En el medio, representada por Rolf Art, Galban participará con su propia obra de arteba. Junto con cuatro fotos estenopeicas de las ventanas del obelisco, exhibirá también una de sus flamantes cámaras. “Como todos mis objetos, que tienen algo de retrofuturista, esta es un poco apocalíptica –observa-. Puede resistir el tiempo y la ciudad, podés apoyarla en cualquier lado y no se vuela, por eso tiene este peso. Y además, es una escultura”.

Las cámaras creadas por Vivian Galban

En la sede de Rolf Art se muestran algunos antecedentes de esos objetos que le permiten poner en diálogo técnicas históricas con problemáticas contemporáneas, así como recuperar la dimensión manual y material de la fotografía a través de reproducciones artesanales, piezas únicas y procesos de larga dedicación. “Estas prácticas requieren tiempo, es­pecialización y recursos –señala-, pero también habilitan un espacio donde el error, la transformación química y la experimentación se convierten en una potencia plástica y conceptual”.

La artista señala los puntos rojos que marcan los recorridos realizados con las cámaras por la ciudad

Para agendar:

Derivografías de Vivian Galban, hasta mañana en Rolf Art (Esmeralda 1353) con entrada gratis. Pinta BAphoto (del 22 al 25 de octubre) y arteba (del 30 de octubre al 1 de noviembre) en La Rural (Av. Sarmiento 2704). Entradas en laruralticket.com.ar y arteba.org.