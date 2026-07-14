Maquetas, óleos, gigantografías y acuarelas: un homenaje a la Avenida de Mayo en la Casa de la Cultura

Inaugurada el 9 de Julio de 1894 durante la intendencia de Federico Pinedo -si bien su construcción se debe a la iniciativa de Marcelo Torcuato de Alvear-, la Avenida de Mayo es una de las grandes vías porteñas que, en diez cuadras, agrupa algunos de los edificios más importantes de la ciudad, del Cabildo al Congreso de la Nación, pasando por el Palacio Barolo y el Teatro Avenida. En una de esas “catedrales laicas” –el exedificio La Prensa, que retomó sus funciones el año pasado como Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575)– se le rinde homenaje con exposiciones que agrupan gigantografías, maquetas, tintas, acuarelas y dibujos. Se puede visitar con entrada libre hasta el 23 de julio en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 10 a 14.

La esquina de La London, registrada por integrantes de Croquiseros Urbanos Buenos Aires

En la Sala de Lectura del espacio cultural se exhiben óleos, acuarelas, tintas, collages y dibujos con lápices, carbonillas, biromes y fibras de colores de monumentos históricos nacionales, edificios emblemáticos, teatros y bares de la Avenida de Mayo, realizados por los incansables integrantes de Croquiseros Urbanos Buenos Aires en sus giras por la Reina del Plata.

"La Ciudad dibujada" propone un recorrido ilustrado por una de las grandes vías porteñas

La exposición se enfoca en el registro patrimonial de la Avenida de Mayo y se complementa con Cúpulas, serie de maquetas de cúpulas en 3D realizadas por el diseñador Ariel Roldán expuestas en las vidrieras, y gigantografías de ilustraciones de Magda Eggers y Manuel Domínguez en el patio central del centro cultural.

Gigantografías con registros patrimoniales en el Patio Central de la Casa de la Cultura

Entre las cúpulas, se reconocen de inmediato la del Congreso de la Nación (una de las más grande de la ciudad con 80 metros de altura y de color verde esmeralda), las dos cúpulas gemelas de color rojizo del edificio La Inmobiliaria (Avenida de Mayo 1400), la del Palacio Barolo y la cúpula coronada por la diosa griega de la sabiduría Palas Atenea del diario La Prensa, donde hoy funciona la Casa de la Cultura. Hay cúpulas de edificois vecinos, como las de la Legislatura porteña, el Mirador de la Galería Güemes y el Bencich. En 2023, Roldán creó el proyecto Ar.Print3D.

Cúpulas en 3D diseñadas por Ariel Roldán

La curaduría estuvo a cargo de la directora de la Casa de la Cultura, Silvina Vicente. “En el marco del 132° aniversario de la Avenida de Mayo la muestra reúne dos propuestas que invitan a descubrir uno de los corredores patrimoniales más emblemáticos de Buenos Aires desde miradas complementarias -dice Vicente a LA NACION-. En las vidrieras, Cúpulas presenta una serie de doce maquetas impresas en 3D de los edificios más representativos de la avenida y sus alrededores, realizadas por el diseñador Ariel Roldán. En la Sala de Lectura, La Ciudad Dibujada reúne los croquis del colectivo Croquiseros Urbanos Buenos Aires, que registra con sensibilidad y observación el paisaje arquitectónico de la avenida”.

Maquetas de dos cúpulas que sobresalen en la Avenida de Mayo: la del Congreso Nacional y la del Palacio Barolo

“Juntas, ambas muestras proponen un recorrido por la riqueza urbana de este patrimonio porteño”, sintetiza Vicente. Hasta el 23, se harán visitas guiadas y charlas para profundizar en la historia de la Avenida de Mayo. El calendario de actividades se anunciará por las redes sociales del Ministerio de Cultura porteño.

Para agendar

La Ciudad dibujada y Cúpulas se pueden recorrer de lunes a viernes, de 9 a 19, y sábados, de 10 a 14 en Avenida de Mayo 575, con entrada libre, hasta el 23 de este mes.