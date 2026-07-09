Helmut Ditsch: “No voy a ceder ante la extorsión del Gobierno”

“No voy a ceder ante la extorsión del Gobierno”, sostuvo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el artista argentino residente en Viena Helmut Ditsch sobre las condiciones que se le impuso para el retiro de la copia de su pintura El triunfo de la naturaleza, inspirada en el glaciar Perito Moreno, que el artista había cedido en 2012 para que se exhibiera en Casa Rosada. Por órdenes de Karina Milei, la obra fue retirada una semana antes del debate por la reforma de la ley de glaciares. “La obra va a quedar así, donde está, que se la queden”, recalcó.

El artista argentino Helmut Ditsch se presentó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Rodrigo Néspolo

Acompañado por el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, el doctor Oscar Zoppi, y la coordinadora de Arte de la institución, la artista Zulma García Cuerva (hermana del arzobispo de Buenos Aires), Ditsch cautivó a la audiencia al hablar sobre sus inicios en la pintura, su viaje a Europa y el amor fati (amor al destino); respondió preguntas del público, citó a los filósofos alemanes Friedrich Nietszche y Martin Heidegger, hizo un elogio de Charly García e incluso tocó el piano.

En primera fila, estaban su padre, el imprentero Walter Ditsch, y el entrenador deportivo Raúl Zabala, que había ayudado al pintor a ponerse en forma para escalar el Aconcagua en su juventud. También había vecinos de Villa Ballester, la “patria chica” del artista que cedió en préstamo a la Facultad de Derecho su pintura Glaciar Perito Moreno, que ahora se exhibe en la entrada del Aula Magna. Su última exposición en un museo público del país, el Museo Nacional de Bellas Artes, fue en 2011, invitado por Jorge Glusberg.

Un óleo de Ditsch inspirado en el glaciar Perito Moreno se exhibe en la Facultad de Derecho Rodrigo Néspolo

“No son argentinos -dijo sobre los integrantes del Gobierno-. Habría que hacer una ley para quitarles la nacionalidad argentina a los traidores a la patria; la argentinidad está sufriendo una embestida frontal, pero la única violencia que tenemos que aceptar es la de la naturaleza”. Contó que siempre había mantenido buenas relaciones con los funcionarios de distintas gestiones, desde la presidencia de Néstor Kirchner hasta la de Alberto Fernández, pasando por las de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. “El tono de los mails que me enviaron los de este gobierno es muy oscuro”, reveló.

Para Ditsch, que se considera un pintor romántico, la experiencia es central. “Lo mío no es hiperrealismo, sino realismo vivencial. Para pintar el mar, antes tengo que nadar en sus aguas; para pintar un glaciar, antes tengo que escalarlo”, graficó. “Bucando a mi madre, que murió joven, a la misma edad que Eva Perón y un 26 de julio, sentí la energía femenina de la naturaleza”.

“En la Argentina, antes de emigrar, tuve unas experiencias muy feas con dos galeristas que me estafaron -contó-. No voy a decir el nombre de las galerías, pero se aprovecharon de la ingenuidad de nuestro idealismo de juventud”. A partir de ese momento, decidió pintar para “mis fans, que eran los de abajo”. Y agregó: “Tuve un sueño y no le temí al fracaso”. Regresará a Europa la semana próxima.

En 1988, Ditsch se trasladó a Austria, la tierra de sus ancestros, para estudiar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Viena. Tras recibir un importante encargo del Banco Central austriaco en 1997 con la adquisición de su obra La Cordillera, su carrera cobró un impulso definitivo y se convirtió en el artista argentino mejor cotizado en el mundo. Desde la venta de su cuadro El Mar II en 2010, luego superada en 2016 con la venta de Cosmigonon, estableció en 2025 un nuevo récord de venta para una obra de arte al vender una pintura inspirada en el Glaciar Perito Moreno en 1.600.000 euros, que fue adquirida por la Fundación HPH Privatstiftung.

El abogado Oscar Zoppi, Helmut Ditsch y la artista Zulma García Cuerva Rodrigo Néspolo

Consultado sobre el uso de la inteligencia artificial en el arte, indicó que la tecnología no podría dominar la inteligencia humana y “nuestra condición analógica”. Admitió que su humor hubiera sido muy distinto si la selección argentina (“la Infartoneta”) hubiera perdido ante los rivales egipcios en Atlanta y vaticinó que la Argentina ganaría el Mundial, “si mantenemos las cábalas”, acotó. Muchos jóvenes lucían con orgullo la camiseta argentina en Derecho.

Helmut Ditsch insinuó que podría candidatearse a la Presidencia de la Nación Rodrigo Néspolo

Histriónico, lanzó en el Aula Magna, donde se luce la pintura de gran formato Inauguración de la Universidad del artista Antonio González Moreno, su candidatura presidencial. “Vi que hay un pastor evangelista que quiere ser Presidente. ¿Ustedes me votarían?“, preguntó al público, que le dio su voto con énfasis. Al final de la conferencia, bajó del escenario y, en un celebrado primer acto de campaña, Ditsch se fotografió con los asistentes.