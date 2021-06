Maradona, en fotos: la vida del astro encandila Belgrado a siete meses de su muerte

A siete meses de la muerte del ídolo popular, la “maradonanamanía” no deja de crecer en el mundo. Ahora, en el marco del festival Belgrade Photo Month, se inauguró la muestra fotográfica Maradona, que homenajea al Diez inmortal de la selección argentina de fútbol. Con imágenes de la agencia de noticias Télam y de la agencia de prensa serbia MN, se recorre la vida del futbolista que fue amado -y llorado, luego de su muerte el 25 de noviembre de 2020- en todas las latitudes. Algunas de las imágenes de esta muestra internacional se exhibieron -protocolos sanitarios mediante- en Tecnópolis durante enero y febrero, pero la exhibición en Belgrado, que se extenderá hasta el 18 de este mes, incluye además trabajos de los fotógrafos serbios Dragana Udovičić y Aleksandar Dimitrijević.

Imágenes de archivo del astro, en el festival Belgrade Photo Month Télam

El músico y director de cine serbio Emir Kusturica, admirador y amigo de Maradona, autor de un documental sobre la vida del jugador argentino que llegó a compararlo con Jesús, inauguró la exhibición. También para la cultura serbia, el fútbol es un ritual “sagrado”. El jugador argentino visitó ese país europeo en dos ocasiones: en 1982 y en 2005, y la muestra incluye imágenes de los murales realizados en ciudades y pueblos de la Argentina y Serbia en honor al “Diez″.

Diego Maradona y su padre, que falleció en 2015 Alejandro Santa Cruz/Télam/Archivo

Maradona es una de las veinte muestras del Mes de la Fotografía en Belgrado y recopila imágenes de archivo de la agencia Télam. Está auspiciada por la embajada de la Argentina en Serbia, Belgrade Waterfront (un controvertido proyecto de renovación urbana en la capital de Serbia) y las agencias Télam y MN. De entrada libre y gratuita, está disponible para belgradenses y visitantes, al aire libre y con los protocolos sanitarios correspondientes, en un paseo a orillas del río Sava. Para saber más, de forma remota se puede hacer clic en este enlace.

Momentos deportivos del "10", murales en la Argentina y en Serbia y escenas familiares de Maradona, en un festival internacional de fotografía en Serbia Télam

La vida del astro a través de sus fotos más emblemáticas, documentan momentos inolvidables de apogeo y crisis -de su historia deportiva y personal- y retratan las pasiones de la gente a través de la mirada de los reporteros gráficos. El recorrido consta de dieciocho paneles con más de treinta imágenes elegidas por los organizadores. La selección de fotógrafos argentinos está integrada por Claudio Fanchi, Roberto Azcárate, Raúl Ferrari, Alejandro Santa Cruz, Carlos Brigo, Carlos Luna, Juan Roleri, José Manuel Fernández y Candelaria Lagos, y el DT a cargo de la curaduría es Luis Ramírez, del archivo fotográfico de Télam. Según LA NACION pudo saber, la repercusión internacional fue tal en estos días que recibieron propuestas de Nápoles y la BBC, para ampliar la exposición y llevarla a Italia y Gran Bretaña.

Años felices. La selección argentina de fútbol gana el campeonato mundial en 1986, de la mano de Maradona Roberto Azcarate/Télam/Archivo

“Diego tenía una relación de amor-odio con la prensa -reveló Fanchi, histórico fotorreportero de Télam, en un cable que destaca además la repercusión que tiene la muestra-. En 1993 fui a cubrir el repechaje en Sydney, Australia. Yo cumplía años el 24 de octubre, estando en la gira. Esa noche salí a comer con un colega, y al rato cayó Diego con Coppola y Claudia. A la hora, el mozo me trajo un champagne a la mesa, y yo le dije que no lo había pedido. Me dijo que me lo mandaban de aquella mesa, y lo señaló a Diego”.

El recorrido histórico se detiene en diferentes etapas de la carrera y la vida personal de Diego Maradona Télam

“Las muestras de afecto por Maradona en Serbia son un ejemplo de lo mucho que tenemos en común los dos pueblos -indicó a la agencia de noticias el funcionario Javier Chalian, encargado de negocios de la embajada argentina en Serbia-. Trabajamos en distintas áreas para que nos conozcamos cada vez más. Sea desde el deporte, la cultura o la educación, todo suma para lograr que se nos abran cada vez más puertas a futuro”.

Diego Maradona con sus hijas, Dalma y Gianina, en noviembre de 2001 Archivo/Claudio Fanchi/Télam

El Belgrade Photo Month, desde su primera edición en 2016, difunde trabajos de fotógrafos serbios y de todo el mundo. Durante varias semanas, grandes exponentes de la fotografía presentan sus trabajos en la capital serbia.

LA NACION