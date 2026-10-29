“Mi amigo del alma”: los expertos eligen sus obras preferidas en arteba

“Es mi amigo del alma”, dijo Marta Minujín sobre Alberto Greco, junto a su obra favorita de arteba: una tinta sobre papel realizada en 1963 y exhibida en la galería Del Infinito. Recordó además la época en que el artista que cambió para siempre su forma de mirar vivía en el porteño Hotel Lepanto, orinaba sobre sus obras tiradas en el piso y “se suicidaba a cada rato”. Cuando lo conoció ella, con apenas 16 años, oficiaba de celestina y llamaba a la ambulancia para llevarlo al hospital. Hasta que él, en 1965, logró irse finalmente con la palabra “FIN” escrita en su brazo.

Así se decidió finalmente Minujín, tras considerar otras como las de Leandro Erlich y Roberto Aizenberg en Ruth Benzacar, y otra reciente de Mondongo ya vendida por Barro, en la feria que abre al público desde mañana hasta el domingo en La Rural. Lo que soy y lo que soy también (2026) se titula esta última, creada con pastel de tiza sobre papeles ensamblados por la pareja de artistas vivos mejor cotizados del país y elegida también ayer por su hijo, Facundo Gómez Minujín.

Facundo Gómez Minujín, expresidente de arteba y presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con obra de Mondongo en Barro

“En un mundo tecnológico, también demandó meses de trabajo. No es un objeto puramente técnico, me encanta que la imagen se vea difusa”, observó el expresidente de arteba y presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Claro que a él también le costó decidirse entre esa y Estrecho de Ormuz, realizada este año y vendida ayer en Herlitzka & Co, apenas abrió arteba a invitados especiales ayer en La Rural. “No quiero que se venda, porque es muy buena y le llevó meses de trabajo”, confesó. Otros expertos consultados también compartieron cuáles son sus preferidas.

Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, con obra de Lino Enea Spilimbergo en Roldán Moderno Gentileza Andrés Duprat

Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes

Breve historia de Emma (1935-36), 34 monocopias de Lino Enea Spilimbergo, en Roldán Moderno

“En esta edición de arteba, si pudiera, compraría este conjunto. Es una obra clave, que permite sumergirse en una dimensión singular de la producción de Spilimbergo y comprender la potencia narrativa, expresiva y experimental de uno de los grandes artistas argentinos del siglo XX. Por supuesto, ¡la donaría al Museo Nacional de Bellas Artes! Ya que incorporarla a la colección del museo permitiría preservar, poner en contexto y compartir con el público un capítulo esencial y poco conocido de la historia del arte argentino”.

Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander Argentina y de la Fundación Santander Argentina, con obra de Eduardo Basualdo en Ruth Benzacar Gentileza Fundación Santander Argentina

Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander Argentina y de la Fundación Santander Argentina

Sin título (de la serie Principio de éxtasis-Ballet del Teatro Colón, 2026), pastel tiza sobre papel, de Eduardo Basualdo en Ruth Benzacar

“Elijo esta serie de que hace poco tomó forma de escenografía en un ballet del Teatro Colón inspirado en El Aleph, obra del escritor Jorge Luis Borges, con música de Gustavo Santaolalla y voz de Ricardo Darín. Me interesa la forma en que este proyecto surgido de una iniciativa del creador y coreógrafo español Goyo Montero y de Julio Bocca reunió a grandes talentos de diferentes disciplinas artísticas para crear algo en común. En Fundación Santander creemos en ese diálogo entre lenguajes como una forma de enriquecer la cultura y ampliar sus posibilidades”.

Virginia Agote, gestora cultural y curadora, con obra de Marcelo Canevari en Cott Gentileza Virginia Agote

Virginia Agote, gestora cultural

Fuerza mayor (2026), óleo sobre tela de Marcelo Canevari en Cott

“Elegí a este artista, principalmente, porque me gustan su pintura y su vínculo con la ciencia. La obra de este artista joven convierte a la naturaleza en algo más que un paisaje: la vuelve una presencia activa, enigmática, cargada de misterio. Me interesa de qué forma parte de escenarios reconocibles y, poco a poco, los desplaza hacia lo imaginario. Esa mezcla de observación y extrañeza hace que sus pinturas permanezcan en la memoria”.

Fernando Farina, curador, con obra de Daniel García en Mostra Gallery Gentileza Fernando Farina

Fernando Farina, curador

Desquiciada 1 (2025), acrílico y crayones sobre lienzo de Daniel García en Mostra Gallery

“Considero a Daniel García como uno de los mejores pintores argentinos. Esta obra pertenece a su nueva serie Desquicio, presentada en 2025 en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Allí retoma un gesto picassiano que ya había explorado en trabajos anteriores: la desarticulación de la figura humana, que adquiere ahora nuevas resonancias políticas, vinculadas con los desquicios de nuestro presente. Su pintura dialoga permanentemente con la historia del arte y con la propia historia de la pintura, recuperando imágenes y procedimientos para volver a ponerlos en juego. En este acrílico encuentro una síntesis de esa capacidad de García para hacer de la tradición un territorio de experimentación y de lectura crítica de nuestro tiempo”.

"Juan del Barro" (2026), impresión 3D con barro del río Paraná esgrafiado, de Manuel Brandazza, en Pasto Gentileza Punto Estudio creativo/Antú Martín

Florencia Battiti, curadora y directora general del Parque de la Memoria

Juan del Barro (2026), impresión 3D con barro del río Paraná esgrafiado, de Manuel Brandazza en Pasto

“Me gusta mucho en general la obra de Manuel, pero esa pieza en particular porque es una cita a una escultura de Lucio Fontana que está en el Museo Castagnino de Rosario, que se llama Muchacho del Paraná (1942). Es una escultura un bronce, de la época de los tajos y los buchis: es un niño que está sosteniendo en entre sus manos un pez. En vez de ponerle un pez entre las manos Manuel -que también es rosarino- le pone esa serpiente como de pedrería, medio lujosa. Él viene del diseño de indumentaria, y esa pedrería, de su universo. También ese esgrafiado con barro del río Paraná es típico de su trabajo, con toda esa mitología del litoral y los seres híbridos. Y el nido de hornero que le puso en el pecho... Una belleza”.

El artista Martín Churba con obra de Jimena Travaglio en Fundación El Mirador Gentileza Galaxia Nessi

Martín Churba, artista

Sin título (2026), tapiz de cuentas de cristal checo de Jimena Travaglio. Adquirida por el Museo Marco en Fundación El Mirador

“Me gusta muchísimo esta obra textil hecha con cuentas porque me recuerda mis inicios en el diseño y en el arte textil, cuando pegaba canutillos con termofusión. Aca están enlazadas por hilos tejidos, y representa una plaqueta de computación de circuitos integrados. Tiene este costado muy 80s, de la época en la que me hice diseñador. También me hace acordar a la obra de Román Vitali, pero me parece que tiene una vuelta de tuerca, de la mirada artesanal hacia lo tecnológico. Me la compraría para mi casa. Me conmueve mucho y me gusta también estéticamente, como tapiz”.

Sofía Dourron con obra de Cristina Schiavi en W Gentileza Sofía Dourron

Sofía Dourron, curadora

Transcurre la sangre-el atardecer, de la serie Cuerpo fofo. Naturaleza inquieta (2026), acrílico sobre tela de Cristina Schiavi en W

“Elegí esta pintura porque en ella confluyen una serie de elementos pictóricos y conceptuales que atraviesan gran parte de su trayectoria: unos cuerpos que pierden sus límites para expandirse y fundirse con el paisaje; una disolución de las fronteras entre abstracción y figuración; y, ante todo, una puesta en escena de la preocupación por el devenir afectivo y político de los cuerpos y los deseos de las mujeres en la contemporaneidad. Creo que la obra funciona casi como un manifiesto de su trabajo de los últimos años y como una suma de elementos que persisten en su trabajo desde fines de los años 80″.

Joaquín Rodríguez con obra de Fued Amin en Dicha Gentileza Joaqu´ín Rodríguez

Joaquín Rodríguez, coleccionista y curador

Sin título (circa 1970), óleo sobre papel de Fued Amin en Dicha

“Me interesó este artista porque me contaron en la galería que está considerado como el primero que trabajó con la abstracción geométrica en Tucumán y que es un referente para las generaciones posteriores. En la propuesta de Dicha es central, porque a partir de ahí van haciendo conexiones con artistas contemporáneos”.

Para agendar:

arteba, desde mañana hasta el domingo en La Rural (Av. Sarmiento 2704), de 14 a 21. Entradas disponibles en arteba.org.