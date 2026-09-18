Moda bajo fuego

Cierto que las máscaras son un sello del estudio de diseño Bob Basset, creado en 1989 por los hermanos ucranianos Serhii y Oleg Petrov. Pero algo distinto ocurre con la que luce esta modelo mientras se desliza por el complejo museístico nacional de arte y cultura Mystetskyi Arsenal de Kiev: el pasado asoma como ponzoña del futuro y del presente; en la pieza de corte futurista anidan ecos de la Primera Guerra Mundial, el pánico a las armas químicas, el viejo y conocido desborde bélico. Hay otro elemento: la foto se tomó en plena Semana de la Moda Ucraniana, realizada durante el recrudecimiento de la invasión rusa. Hace 33 años, en otra ciudad asediada, chicas en trajes de baño, participantes del desfile de Miss Sarajevo, enarbolaban la pancarta “Don’t let them kill us”. En el desfile de Kiev, en cambio, no hay súplicas, sino una resiliencia feroz.