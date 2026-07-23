Muertos vivientes

Gilda canta: “Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta” con la melodía de su hit “No me arrepiento de este amor”. Disonancia: perdimos la final del Mundial con España y la exitosa intérprete murió en 1996.

Pasa que una de las especialidades de la Inteligencia Artificial es recrear a personas que ya partieron como si estuvieran vivas de vuelta. Así, durante el campeonato de la FIFA nos cansamos de ver distintos videitos en los que Diego Maradona regresa de la muerte para aconsejar a Lionel Messi. También se recrearon su imagen y voz para publicitar una plataforma de apuestas durante las transmisiones de los partidos. Fue autorizado por parte de su familia pero, ¿le habría gustado al inolvidable astro del fútbol argentino quedar involucrado en un tema que genera tan graves adicciones?

Captura de uno de los videos virales donde, con IA, se genera el "encuentro" entre Messi y Maradona

A Malena Guinzburg, por ejemplo, le resultó incómodo ver a su padre, fallecido en 2008, recibiendo en el “Más allá” a Ernestina Pais, que murió recientemente cuando el auto en el que viajaba fue embestido por un tren.

Con lo que abominaba al fútbol, ¿qué habría opinado Jorge Luis Borges al verse ahora, gracias a la IA, en una tribuna vistiendo bajo el saco una remera de la selección?

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