Obviedades

Ahora sí. Quedó plenamente justificada la existencia de la Oficina del Presidente de la República Argentina. Cuando se anunció su creación como organismo de difusión de los actos de gobierno, muchos se preguntaron si no era suficiente con las áreas preexistentes de la Secretaría de Vocería Presidencial, o bien con la Secretaría de Comunicación y Medios.

Ambos organismos tienen en su estructura subsecretarías para cada campo de acción en la materia. Dependiente de la Dirección General de Comunicación Digital, dentro de Vocería Presidencial, se ocupa de difundir los comunicados de prensa institucionales y las actividades de Javier Milei a través de la cuenta de X oficial.

El miércoles de la semifinal contra Inglaterra, a las 6.05 de la tarde esta oficina nos dio la “primicia”: “La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026″, dijo en un escueto posteo en esa red. Los comentarios más suaves ironizaron sobre la obviedad de la noticia. Por otra parte, no está claro por qué una oficina oficial actuó como vocera de una entidad privada como la AFA. ¿No era que el Estado debe apartarse de esas actividades?