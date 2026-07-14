Catalejo: “Larga noche”

“La adolescencia es una larga noche”, me planteó hace bastante tiempo un profesor universitario mientras se tomaba la cabeza al ver los iniciales trabajos prácticos de sus alumnos de primer año que soñaban con ser periodistas. Tomé el argumento para comprender a los más chicos y sus sinuosos caminos a la adultez. Pensaba que en esa “larga noche” no entraba el maltrato hacia sus contemporáneos. Pero, la semana pasada me topé con la novedad de que la inteligencia artificial (IA) también sirve para que chicos de 15 “desnuden” a sus compañeras de aula de una de las escuelas más progresistas del país y conviertan esa destreza en un negocio; despreciable, pero negocio al fin. ¿La escuela o la familia debiera explicarles que esas acciones están mal? ¿Serán estudiantes que ven a sus mayores frecuentar y comerciar con ese tipo de imágenes como algo usual? ¿Vender fotos, aunque sean en parte falsas y en parte verdaderas, a los 15, los encamina a una vida en el borde de la legalidad y la ética? ¿Es lo único inconveniente que hacen o es el primer indicio de que consiguen dinero fácil sin medir consecuencias? Me tomo la cabeza, como aquel querido profesor, por la nueva “larga noche de la adolescencia”.