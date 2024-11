Murales de Eva Perón. ¿Qué opina el artista que los hizo sobre una posible remoción de las obras?

Tras el comunicado difundido ayer desde el Ministerio de Capital Humano, titulado “Los edificios públicos son de todos los argentinos”, en el que se anunció un “reordenamiento de sus espacios públicos” para garantizar “la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política” y respetar “la diversidad de los pensamientos”, comenzó el retiro de carteles, imágenes y otros símbolos pertenecientes a organizaciones sindicales y peronistas (como un busto del expresidente Néstor Kirchner emplazado en la oficina céntrica de Anses). La ministra Sandra Pettovello publicó en su cuenta de X el comunicado.

LOS EDIFICIOS PÚBLICOS SON DE TODOS LOS ARGENTINOS pic.twitter.com/TLA1s1PdqA — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) November 15, 2024

“Los objetos que no estén patrimoniados y no sean propiedad del Estado serán entregados a sus dueños, siempre que estos puedan demostrar la titularidad de los mismos”, detalla el comunicado. Pettovello basó su decisión en la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que se reglamentó con el DNU 467/1988, para notificarles a los gremios que de ahora en más solo podrán hacer sus comunicaciones “exclusivamente mediante cartelerías aprobadas y asignadas para tal fin, absteniéndose de colocar banderas, imágenes u otros símbolos en áreas no autorizadas”. Y se anticipó que comenzaría “un relevamiento con el objetivo de mantener un ambiente de trabajo respetuoso y libre de proselitismo político, en beneficio de todos los empleados y ciudadanos que interactúan con el ministerio”.

Fue propuesta de nuestro espacio bajar este adefesio. Finalmente se va. pic.twitter.com/TzrtK2Rt7p — Yamil Santoro (@yamilsantoro) November 15, 2024

A partir de la difusión del comunicado, legisladores porteños, periodistas y simpatizantes del Gobierno hicieron circular la hipótesis de que serían retirados los murales de Eva Perón emplazados en el ex Ministerio de Obras Públicas (MOP; actual sede del Ministerio de Salud en la avenida 9 de Julio 1925), hechos por el artista Alejandro Marmo, conocido como “el escultor del Papa” por su amistad con el Sumo Pontífice. Incluso se dijo que el Gobierno retomaría el proyecto del exlegislador porteño Roberto García Moritán de demoler el edificio público, declarado Monumento Histórico Nacional en 2002. En redes sociales, los murales de Marmo se volvieron trending topic con diatribas, ironías y memes.

No obstante, fuentes del Ministerio de Capital Humano consultadas por LA NACION dijeron que, por ahora, no se pensaba en retirar los murales de Marmo ni mucho menos en demoler el edificio. Y acotaron que, si se llevara a cabo la remoción, informarían al artista. Los dos retratos, de 31 por 24 metros, fueron realizados en acero corten y pesan catorce toneladas y se emplazaron durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, en julio de 2011; en 2022, el artista hizo una réplica en Roma. El 25, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Marmo inaugurará una nueva escultura en la capital italiana.

La hija de un amigo le preguntó quien era la cantante, me parecio genial https://t.co/vsjYUGlg1T — estudiante crónica 🧡 (@ugemitch) November 16, 2024

En diálogo con LA NACION, el artista (que hasta marzo de 2025 expone un “corazón iluminado” y otras obras en la planta baja del Palacio Libertad) comentó que nadie del Gobierno se había comunicado con él. Sobre la probable (y para un sector de la población, anhelada) remoción de los murales, sostuvo que era “muy interesante para que la obra crezca exponencialmente y comience la leyenda”. “Esa postal ya quedó en la eternidad de la avenida 9 de Julio -dice Marmo-. ¡Incluso en la publicidad de McDonald’s! Pero por la falta de mantenimiento también puede haber un riesgo mayor y eso es lo más preocupante, por una cuestión de seguridad: son catorce toneladas de acero a cien metros de altura”.

Alejandro Marmo en Piazza Navona con una miniescultura de Raffaella Carrà "iluminada" Elisabetta Piqué

Marmo cree que no se hizo mantenimiento ni revisión de la estructura desde que se la emplazó. “Lo mío fue la idea y la dirección artística para que la obra se parezca a la maqueta y no sufra ninguna variante”, señala. Él también hizo el mural del padre Carlos Mugica, en la avenida 9 de Julio y Juncal.

“Lo importante fue la idea de hacer la intervención artística y darle emocionalidad a un muro gris de la Década Infame -dice Marmo sobre los murales-. Desmontarla cumpliría la performance y su sentido estético, para que los murales sigan volando como meteoritos desde el centro hacia las periferias. Hay obras en la historia que han sido demolidas y eso mismo fue el sentido de su mito; el mejor ejemplo es la escultura gigante de la diosa Atenea en el Imperio griego: no hay imágenes de ese trabajo, ni siquiera han quedado rastros; sin embargo, es la simbología más significativa del periodo donde se construyó la Acrópolis”.

“Circula un mito que quien descubre o destapa alguna momia o hace alguna excavación profunda en las pirámides luego tiene una maldición -grafica el artista-. En el caso del gigante de color cal sobre la 9 de Julio, mi intuición siempre le mantuvo mucho respeto por su energía desde que se construyó. Tiene una fuerza de símbolo muy fuerte que responde a nuestro pasado; cuando uno asume la identidad de nuestro pasado, puede construir proyectos a futuro”.

Este lunes, Marmo inaugura una nueva obra en el Estadio Obras Sanitarias; los hermanos Lucía y Joaquín Galán concurrirán al acto archivo

Este lunes a las 19, Marmo inaugurará una nueva escultura en el “Templo del Rock”, el Estadio Obras Sanitarias en avenida del Libertador 7395, que rinde tributo al dúo Pimpinela. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán estarán presentes en Obras, igual que el creador de Pimpinela dúo iluminado. La escultura se sumará a otras de Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Luca Prodan, Rodrigo Bueno y Gustavo Cerati, hechas por Marmo con su reconocible impronta. “Me parecía que esas almas estaban iluminadas cuando yo las veía en concierto; solo hay que ver en lo invisible”, dice.

“Grabar en la eternidad el ritmo sobre la imagen de hierro en Pimpinela dúo iluminado es la introducción a una metáfora poética y social -concluye el artista-. Por un lado, reconocer la rebeldía en su máxima expresión por los estribillos de Lucia y Joaquín, que construyeron el hecho artístico a puro concepto, descartando la pose que impone una industria de lo que debería funcionar, sino a pura determinación asturiana. Por otro, en lo más profundo del alma social, impacta en la vena de la Argentina de la inmigración soñadora. A título personal percibo al Dúo iluminado como constructor de una red social propia para sublimar la melancolía inmigrante, en el abrazo familiar de la canción”.

Daniel Gigena Por