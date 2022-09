Roma ya tiene una réplica del mural de Evita de la 9 de Julio

ROMA.- A 70 años de años de la muerte de Eva Perón y a 75 de su recordado viaje a Europa en la llamada “gira del arco iris”, se inauguró hoy un mural de Evita en el patio de la embajada argentina ante Italia de esta capital, réplica del emblemático mural de la avenida 9 de Julio de Alejandro Marmo, artista famoso por trabajar con materiales de descarte.

El artista, durante el proceso de diseño y construcción del mural de la 9 de Julio en 2011 Gentileza Alejandro Marmo

De hierro, 2 metros de altura y 1,80 de ancho, la obra es mucho más pequeña que la del centro de Buenos Aires -de 7 toneladas de acero-, que domina el ex ministerio de Obras Públicas y ubicada en la 9 de Julio, avenida donde también se levantan personajes icónicos realizados por el mismo escultor como el Padre Mugica y Arturo Jauretche.

“Todo surgió en el contexto de un convenio de trabajo que hicimos con el embajador Roberto Carlés cuando visitó mi taller y hubo consenso en que el mural de la 9 de Julio quedara en Roma, una ciudad que yo siento como mi casa”, dijo Marmo, que no pudo viajar para la inauguración.

En diálogo telefónico con LA NACION, el artista evocó que Eva Perón se alojó hace 75 años en la embajada de la Piazza dell’Esquilino de Roma, en el marco de una gira por Europa en 1947, cuando viajó como primera dama y visitó España, Italia, Francia, Portugal y Suiza. “Nos pareció oportuno dejar un anclaje, el mural, ahí, como un hecho histórico y patrimonial y para llevar una postal de la 9 de Julio a Roma”, destacó.

Marmo, que está al frente de la Fundación Arte en las Fábricas, ya tiene en Italia más de cincuenta obras: las más icónicas, en el Vaticano, en el aeropuerto de Fiumicino, en la Universidad de la ciudad de Teramo y en Salerno, donde el año pasado se instaló un “Diego iluminado”.

Este mural de Evita “romano” no fue creado en la Argentina, sino que Marmo envió el diseño a Italia, donde fue realizado, bajo su supervisión, por operarios que suelen trabajar con él de un taller de Salerno. Se trata de la segunda Evita que se emplaza en Europa, ya que la primera fue inaugurada el 25 de Mayo pasado en Nyon, Suiza, donde se encuentra la sede de Uni Global Union, sindicato que representa a más de 20 millones de trabajadores del sector servicios en 150 países, contó el artista.

Alejandro Marmo cuando inauguró el otro mural de Evita, en Suiza Gentileza Alejandro Marmo

“Lo que me gusta es eso, que la Evita que se instala en la embajada argentina en Italia, un lugar emblemático para los argentinos, tiene 150 piezas hermanas, que van desde la que está en Suiza a la que está en la Villa 31 y muchas más”, comentó Marmo, que recordó que en Suiza, pero en Plain Palais, Ginebra, también hay otra obra icónica de las suyas con la figura de Jorge Luis Borges.

“Yo no soy de un sector o de otro, trato de hablar con todos, creo en la unidad en la diversidad y lo que me interesa es ir construyendo obras con símbolos nacionales para que hablemos de la Argentina como nación... En lo que hago hay una búsqueda, me gusta pensar, por ejemplo, en una danza entre Borges y Evita en Suiza... Finalmente lo que me interesa es encontrar un espacio para el abrazo”, opinó Marmo, autor, asimismo, de muchísimos “Abrazos” contra el odio, esculturas realizadas con la participación de la gente y sembradas por toda la Argentina y varios otros países.

Así luce el mural recién inaugurado en la embajada argentina en Italia Gentileza Embajada Argentina en Italia

“Creo que el odio está flotando desde hace mucho tiempo y la manera de encontrarnos es a través de hechos culturales”, subrayó el artista, que es amigo del Papa y que está preparando el desembarque en Italia de otra obra icónica, nada menos que la llorada Raffaella Carrá.

Como la llegada del mural de Evita a Roma se dio casualmente dos días después de las impactantes exequias de la reina Isabel II, Marmo no evitó reflexiones. “Para mí Evita es la corona de los que no tenemos sangre azul, es la corona natural que tiene que ver con lo popular, que sale de los sentimientos”, opinó.

Roberto Carlés, embajador argentino en Italia Gentileza Embajada Argentina en Italia

El embajador argentino ante Italia, Roberto Carlés, destacó, finalmente, que “esta obra de Alejandro Marmo que descubrimos en la sede de nuestra embajada en Roma, reproduce aquella que ya se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Buenos Aires”. “De esta manera, celebramos el 75 aniversario de la visita de Eva Perón a la República Italiana, en el marco de la gira europea que la consagró como embajadora de la paz, en la que no solo trajo ayuda a países golpeados por la guerra sino que también contribuyó a reafirmar la fraternidad entre nuestros pueblos y la vocación de desarrollar una política exterior independiente”, agregó, al contar, que también le pusieron su nombre al salón de la residencia en el que dio entrevistas y de cuyo balcón saludó.