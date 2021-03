Murió el escritor Larry McMurtry, premio Pulitzer y ganador de un Oscar por “Secreto en la montaña”

Larry McMurtry, novelista y guionista de cine y televisión, murió el jueves a los 84 años. La noticia fue confirmada por su representante, Amanda Lundberg, pero no se conocen todavía las causas. Autor de más de treinta novelas, en 2006 McMurtry ganó un premio Oscar, junto con Diana Ossana, por el guion adaptado de Secreto en la montaña, basado en un relato breve de Annie Proulx publicado en The New Yorker en 1997. Cuando subió al escenario para recibir su estatuilla vestía jeans y botas de vaquero debajo de un esmoquin.

Nacido en Wichita Falls, Texas, el 3 de junio de 1936, el autor de La fuerza del cariño (cuya adaptación al cine dirigida por James L. Brooks y protagonizada por Shirley MacLaine, Debra Winger y Jack Nicholson ganó cinco Oscar en 1983) recibió el premio Pulitzer en 1986 por la novela Lonesome Dove, que se convirtió en una popular miniserie de televisión.

"Secreto en la montaña", una película polémica que le valió un Oscar a McMurtry por el guion

Además de ensayos y memorias, McMurtry escribió también unos treinta guiones cinematográficos. En 1971 estuvo nominado a un Oscar por el guion de La última película, basada en una obra semiautobiográfica sobre un adolescente que se enfrenta por primera vez al sexo, el amor y la pérdida. El film, protagonizado por Jeff Bridges y Cybill Shepherd, fue dirigido por Peter Bogdanovich.

El año pasado escribió su último guion: el de la película Good Joe Bell, con Mark Wahlberg como un padre que emprende un viaje por Estados Unidos con su hijo víctima de bullying para concientizar sobre los peligros del acoso escolar. Según él mismo reconocía, la clave de su exitosa relación con el cine y la televisión estaba en que podía “escribir personajes que los actores quieren interpretar”. La publicación especializada The Hollywood Reporter lo definió como “una máquina de escribir humana” que producía cinco páginas diarias.

Hijo de un granjero de Texas, el realismo de sus libros se extendía al ambiente que conoció de joven. En su primera novela, Horseman, Pass By, de 1961, analizó los valores del viejo Oeste norteamericano en conflicto con el mundo moderno. Desde el comienzo de su carrera, los libros de McMurtry resultaron atractivos para los cineastas. Horseman, Pass By llegó al cine en 1963 como Hud (El indomable), un western dirigido por Martin Ritt y protagonizada por Paul Newman. El novelista vivió gran parte de su vida en su ciudad natal, Archer City, a dos horas al noroeste de Dallas. La ciudad apareció en varias de sus ficciones con el nombre de Thalía.

Durante dos años, a principios de la década de 1990, fue presidente estadounidense de PEN, la organización literaria que nuclea a grandes escritores. También fue colaborador habitual de The New York Review of Books, donde solía escribir artículos sobre temas relacionados con el oeste americano. Entre sus amigos figuraba Susan Sontag, a quien llevaba a ver carreras de autos. En 1959 se casó con Jo Ballard Scott y tuvieron un hijo, James, que es cantante y compositor. La pareja se divorció en 1966. Desde entonces tuvo innumerables romances: él mismo reconocía haber salido con más de sesenta mujeres.

Su fascinación por los libros le llevó del otro lado del mostrador y llegó a fundar un imperio de librerías, Booked Up, que administró desde 1988. El fondo editorial reúne unos 400 mil volúmenes. Su biblioteca privada consta de unos 30 mil libros y está distribuida en tres casas. Además de los libros antiguos, McMurtry valoraba las viejas herramientas de trabajo. Es por es que no tenía computadora y escribió toda su obra con una máquina de escribir.

