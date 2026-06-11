7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 11 al 17 de junio en Buenos Aires
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LA NACION
- Múltiple homenaje a Borges. Para conmemorar el 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, esta semana habrá en Buenos Aires lecturas, charlas, espectáculos y otras actividades con entrada libre y gratuita. Por ejemplo en el Centro Cultural Borges (CCB, Viamonte 525), donde se podrá visitar la instalación Un jardín es un jardín es un jardín de Sebastián Verea. En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), el domingo a las 19.30 habrá una lectura de sus poemas en la que participarán personalidades de la cultura. Y el lunes a las 15 en la sede de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1660), Santiago Llach dará la conferencia “Las especies del paraíso: Borges y la inmortalidad”.
- Dan Flavin en el Malba. Hoy a las 19 se inaugurará con entrada gratis en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 3415) la muestra Luz, color y espacio, dedicada a uno de los pioneros del arte minimalista estadounidense. Organizada por Dia Art Foundation, estará curada por Jessica Morgan y Min Sun Jeon. Hasta el 17 de agosto, de jueves a lunes de 12 a 20 con entrada de $12.000; miércoles, de 11 a 20 con entrada de $6000.
- El Moderno en el Parque. A 50 años del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar en la Argentina, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires junto y el Parque de la Memoria presentarán desde el sábado a las 12 hasta el 4 de octubre en Av. Costanera Rafael Obligado 6745 una muestra con obras fundamentales del patrimonio del museo. Entrada gratis.
- Canciones futboleras. En el marco de Esenciales, ciclo de conciertos del Palacio Libertad (Sarmiento 151), mañana y pasado a las 20 se presentará Canchera, un recorrido por temas que se cantan en los estadios de fútbol del país. Participarán la Orquesta Nacional de Música Argentina y el Coro Polifónico Nacional, y los cantantes Natalia Cociuffo y Nacho Pérez Cortés. Gratis con reserva de entradas.
- La breve eternidad. Así se titula la muestra de fotografías de Luis González Palma y Sebastián Szyd, inspirada en la mirada poética del escritor francés Christian Bobin, que se inaugurará hoy a las 18.30 en Arte x Arte (Lavalleja 1062). Hasta el 8 de agosto, de martes a viernes 14 a 20; sábados de 15 a 20. Entrada gratis.
- Arte Pequeño Formato. Hasta el domingo, más de treinta galerías ofrecerán obras que van desde los cien hasta los 15.000 dólares en la feria que aloja el Museo de Arquitectura y Diseño (Av. del Libertador 999) con entrada gratis. Más en www.apf.com.ar.
- Diamela Eltit en Buenos Aires. La escritora chilena, autora de Lumpérica y ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en 2018, leerá fragmentos de su obra y hablará sobre el proceso de escritura con Lililana Heer y Patricio Foglia el miércoles a las 19 en la sede del rectorado de Universidad Nacional de Tres de Febrero (Juncal 1319). Gratis con inscripción previa.
LA NACION
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