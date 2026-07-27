Murió Gunther von Hagens, el polémico anatomista alemán que exhibía cadáveres

El polémico anatomista alemán Gunther von Hagens, conocido por sus exposiciones Body Worlds, en las que exhibía cadáveres humanos, murió el viernes a los 81 años, informó hoy en un comunicado su familia y su equipo del Instituto de Plastinación, que precisó que su cuerpo será “plastinado”, refiriéndose a la técnica de conservación que él mismo desarrolló en 1977 en la Universidad de Heidelberg. Estas muestras, que generaron tanto fascinación como repulsión, se estima que fueron visitadas por más de 58 millones de personas en todo el mundo.

Apodado “Doctor Muerte”, Von Hagens inventó un método de conservación de tejidos humanos conocido como plastinación, que consiste en extraer el agua y la grasa de los tejidos y sustituirlas por silicona o resina epoxi. Posteriormente, exhibía cuerpos humanos —y de animales— en distintas posturas, lo que hacía posible observar músculos, esqueletos y órganos. Estas exhibiciones, presentadas en numerosos países, suscitaron controversias y en ocasiones las autoridades intentaron prohibirlas.

“Gunther von Hagens había expresado el deseo de que su propio cuerpo fuera plastinado tras su muerte. Su familia anunció que respetará y cumplirá esa voluntad”, señaló el comunicado. En 2010 había informado que vivía con la enfermedad de Parkinson.

Su equipo destacó que sus exposiciones contribuyeron a “hacer accesible la anatomía al gran público”, fomentando “la reflexión sobre la salud, la enfermedad, los estilos de vida y la mortalidad”. También lo describió como “un pionero, un investigador, un inventor” y un “pensador iconoclasta y a veces controvertido”.

El anatomista “se ve obligado en su trabajo diario a rechazar los tabúes y las convicciones que la gente tiene sobre la muerte y los muertos”, afirmó Von Hagens al referirse a su labor. “Yo toco aquí un tabú, que es nuestro cuerpo, y nada está tan cerca de nosotros como nuestro cuerpo”, manifestó. Durante una muestra de Body Worlds en Londres en 2002, el anatomista —siempre con su característico sombrero fedora negro— realizó la primera autopsia pública en Gran Bretaña en 170 años ante un público de cientos de personas con entradas agotadas, desafiando advertencias del gobierno de que podría ser ilegal.

La exposición permanente que abrió en Berlín en 2015 se enfrentó a una fuerte oposición de las autoridades locales, que llevaron el caso ante los tribunales al considerar que vulneraba la legislación. Sin embargo, la justicia acabó dando la razón a sus promotores. También en Moscú las autoridades abrieron temporalmente una investigación en 2021 al estimar que la exposición podría infringir las “normas morales” y la legislación rusa.

Von Hagens, fallecido tras una “larga y grave enfermedad”, según su equipo, creció en la antigua Alemania Oriental. Allí fue encarcelado por intentar huir del régimen comunista, aunque más tarde logró trasladarse a Alemania Occidental.

Con información de agencias AFP y AP