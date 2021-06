Murió Jesús Martín-Barbero, uno de los grandes pensadores de la comunicación

El pensador español Jesús Martín-Barbero, teórico y maestro de la comunicación en América Latina, falleció este sábado, a los 83 años, en Cali, Colombia, donde residía desde hacía décadas, a causa de Covid-19.

“Lamentamos el fallecimiento del pensador y catedrático Jesús Martín-Barbero. Recordamos su invaluable aporte a los estudios de la comunicación, la cultura y las ciencias sociales. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, expresó en Twitter el Ministerio de Cultura colombiano.

Considerado un experto en comunicación, medios y semiótica, fue doctor en filosofía, antropólogo y experto en investigación cultural. Su contribución intelectual fue fundamental en el estudio comunicacional y de las audiencias.

Desde #MinCultura lamentamos el fallecimiento del pensador y catedrático Jesús Martín Barbero. Recordamos su invaluable aporte a los estudios de la comunicación, la cultura y las ciencias sociales.



Nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

📸@CaliCultura. pic.twitter.com/3sI5jggcpZ — MinCultura Colombia (@mincultura) June 13, 2021

Martín-Barbero fue uno de los creadores de la escuela de pensamiento comunicacional en Latinoamérica y fundó un movimiento en este campo, complejizando y elevando los niveles de pensamiento para justificar lo académico.

Además, fue autor de destacadas teorías en América Latina sobre la posmodernidad. Su obra más conocida, De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, publicada en 1987, cuestiona el papel de los medios en el mundo globalizado.

Otras publicaciones de su autoría son Discurso y poder, Televisión y melodrama, Mapas nocturnos y pretextos: conversaciones sobre la comunicación y sus contextos y Comunicación de masas.

El más latinoamericano de los españoles

Nacido en Cardeñosa, cerca de Ávila, España, el 3 de octubre de 1937, era el menor de una familia de seis hijos que en 1963 se instaló en Cali, donde fue director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle.

Figura referencial de toda Hispanoamérica para el estudio de la Comunicación, Jesús Martín-Barbero es autor de textos que son ampliamente estudiados en las aulas de las facultades de Comunicación y Periodismo.

Me acaban de informar que nos dejó Jesús-Martin Barbero (1937-2021), un pensador único e indispensable que marcó a varias generaciones, no solo en el ámbito de la comunicación 😥 #mediaciones pic.twitter.com/uH0ZupHUHd — Carlos A. Scolari (@cscolari) June 13, 2021

También fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y miembro del Comité Asesor de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Fue un destacado profesor en universidades de Colombia y México, y profesor invitado en las Universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Stanford, Libre de Berlín, King’s College of London, Puerto Rico, San Pablo y Lima. En Argentina fue distinguido como Profesor Honorario de la Universidad de La Plata y recibió el título de Doctor Honoris Causa de las universidades de Cuyo y Rosario.

En una entrevista concedida en 2017 a la revista Semana, el pensador reflexionaba sobre los tiempos actuales de interconexión global: “Desde finales de los sesenta percibimos el tiempo, el espacio y las relaciones sociales de otra forma. Por ejemplo, Facebook ha posibilitado otro modo de existencia: ya no es el mundo de las naciones, es el mundo de los individuos y de los grupos, que son de muchos tipos y son montones: desde los investigadores que se intercambian ‘problemas’ hasta los adolescentes que se cuentan los sueños. Eso está produciendo nuevos modos de habitar la política y la cultura; unos modos que hoy no sabemos para dónde nos llevan”.

El fallecimiento de Martín-Barbero generó una ola de mensajes de tristeza y admiración en las redes sociales. El investigador argentino Carlos Scolari destacó de él que fue “un pensador único e indispensable que marcó a varias generaciones, no solo en el ámbito de la comunicación”.

La mediación, concepto clave de su obra, en sus propias palabras

“La mediación es lo que hay ‘entre’, no lo que está a un lado ni al otro: ni al lado de los medios ni al lado de la gente, sino entre la gente y los medios; lo que los medios hacen con la gente y lo que la gente hace con los medios. Pensar contra el dualismo es difícil. El dualismo es la forma de pensar de todos los creyentes del mundo, digo creyentes piadosos, no creyentes intelectuales”.

“La idea de mediación estuvo muy ligada a pensar contra los dualismos y a repensar el lugar desde donde pensar, al cambio de lugar desde donde se piensa”.

“El concepto de mediación me permitía pensar: no confundan industria con capitalismo, ni industria con mercancía. Industria tiene que ver con producción y con producto. El cine no es arte a pesar de ser industria, es arte industrial. Es otro arte, con miles de gente todas poniendo imaginación, otras poniendo el hombro, pero la creación final es de todo ese equipo, de montones de gente, de Hollywood mismo. Es una industria. Otra cosa es el sistema capitalista y qué hace con, pero no se puede confundir: lo mercantil no es lo industrial”.

“Mediación fue una posibilidad de pensar de forma no dualista lo masivo, de forma no dualista la relación de los medios con la gente y de la gente con los medios. La televisión funciona porque algo de lo que hay en la vida de la gente lo mete dentro de su relato y la gente se reconoce, pero lo mete, lo que tiene que ver con las estéticas de la gente, porque con eso hace plata. Si mucha gente lo ve, hace plata, entonces lo mete porque hace plata, pero lo tiene que ver porque sino no hay éxito. Si la gente no se reconoce, no va”.

“Mediación me permitió pensar una serie de encrucijadas que habían sido muy pasadas por encima: por nombrar una de ellas, la más dura, la que más me costó, fue haber planteado antes de que Guillermo Sunkel escribiera el primer capítulo de su libro maravilloso sobre cómo la prensa de derecha y la prensa del partido comunista tenían la misma idea de lo popular y reprimían y desconocían todo lo popular que no les gustaba. Ahí me di cuenta de la potencia de la mediación, que permitía pensar esta complicidad entre la derecha y la izquierda porque no tenían en cuenta estos desplazamientos, que unas cosas se salieran de su sitio”.

“Yo empiezo a plantear qué sería de Colombia sin las telenovelas gringas, las que abominaban todas las escuelas de comunicación de América Latina, pero donde aprendimos que existía el divorcio, donde aprendimos que una pareja no eran amo y esclava, donde aprendimos que había formas de hacer justicia que tenían que ver con códigos muy desiguales. Fue en la televisión gringa donde aprendimos un montón de cosas buenas, nos metían un montón de goles y nos vendían un montón de cosas que no necesitábamos, cierto, pero también nos proporcionaron una idea de cotidianidad familiar moderna”.